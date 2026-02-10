இடைக்கால பட்ஜெட் : முதல்வர் ஆலோசனை!

இடைக்கால பட்ஜெட் குறித்து முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் ஆலோசனை நடைபெற்று வருகிறது.
திமுக ஆட்சியில் 5 வது ஆண்டின் இறுதி பட்ஜெட்டாக இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளது.
மே மாதத்திற்கு பிறகு பொறுப்பேற்கும் புதிய அரசு, முழுமையான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யும் நிலையில், இடைக்கால பட்ஜெட் குறித்து ஆலோசனை நடைபெற்று வருகிறது.
2026-27 நிதியாண்டுக்கான தமிழ்நாடு இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கை பிப்ரவரி 17 ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யப்படும் என சட்டப்பேரவைத் தலைவர் மு. அப்பாவு கடந்த 7 ஆம் தேதி அறிவித்தார்.
இந்த இடைக்கால பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் எத்தனை நாள்கள் நடைபெறும் என்பதைச் சட்டப்பேரவைக் கூட்டம் தொடங்குவதற்கு முந்தைய நாளான பிப். 16-ம் தேதி அலுவல் ஆய்வுக் குழு கூட்டப்பட்டு முடிவு செய்யப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகளை நேரடி ஒளிபரப்பு செய்வது தொடர்பான பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதுவரை சட்டப்பேரவை கூடிய நாள் முதல் என்ன பேசினார்கள் என்பது தொடர்பான விவரங்கள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதனை உலகெங்கிலும் இருந்து பார்த்துத் தெரிந்துகொள்ளும் வகையில் டிஜிட்டல் முறையில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
