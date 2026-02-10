சிறுபான்மையின மக்களுக்கு திமுக அரசு பாதுகாப்பு அரண்: அமைச்சா் கோவி. செழியன்
சிறுபான்மையின மக்களுக்கு திமுக அரசு எப்போதும் பாதுகாப்பு அரணாக இருக்கும் என உயா் கல்வித் துறை அமைச்சா் கோவி. செழியன் தெரிவித்தாா்.
சென்னை மேடவாக்கத்தில் உள்ள காயிதே மில்லத் ஆண்கள் கல்லூரி 50-ஆவது ஆண்டு பொன்விழா நிறைவு அந்தக் கல்லூரி வளாகத்தில் உள்ள கலைஞா் டாக்டா் எம்.கருணாநிதி அரங்கில் நடைபெற்றது. பொன்விழா ஆண்டு சிறப்பு மலரை அமைச்சா்கள் மா. சுப்பிரமணியன், கோவி. செழியன், அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி ஆகியோா் வெளியிட்டனா்.
இந்த நிகழ்வில் அமைச்சா் கோவி. செழியன் பேசியதவாது: சிறுபான்மையினா் நல ஆணையம், தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினா் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம், தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினா் ஆணையச் சட்டம், இஸ்லாமிய சமுதாய உலமாக்கள், பள்ளி வாசல் மோதினாா்களுக்கு இலவச சைக்கிள் திட்டம் உள்ளிட்ட திட்டங்கள் திமுக ஆட்சிகளின்போது நிறைவேற்றப்பட்டன. திமுக அரசு சிறுபான்மையின மக்களுக்கு என்றென்றும் பாதுகாப்பு அரணாக செயல்படும் என்றாா். தொடா்ந்து அமைச்சா்கள் மா. சுப்பிரமணியன், அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி ஆகியோா் பேசினா்.
விழாவை முன்னிட்டு முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அனுப்பிய வாழ்த்து செய்தியை கல்லூரியின் நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா் ஜனாப் எம்.எச்.பி.தாஜுதீன் வாசித்தாா்.
விழாக்கு கல்லூரி செயலாளா் ஜனாப் எம்.ஜி.தாவூத் மியாகான் தலைமை வகித்தாா். முதல்வா் டாக்டா் எம். அம்துல் தவாப் வரவேற்றாா்.
விழாவில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எஸ்.அரவிந்த் ரமேஷ், சென்னை உயா்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி கே.என்.பாஷா, காயிதே மில்லத் கல்வி மற்றும் சமூக அறக்கட்டளை இணைச் செயலாளா் ஜனாப். ஏ. ஷாஹல் ஹமீத் மற்றும் பேராசிரியா்கள், மாணவா்கள் கலந்துகொண்டனா்.