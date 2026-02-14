ஆட்சியில் பங்கு கேட்பது எங்கள் உரிமை: காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர்!
ஆட்சியில் பங்கு கேட்பது எங்கள் (காங்கிரஸ்) உரிமை; இது குறித்து மக்கள் தீா்மானிப்பாா்கள்’”என மாணிக்கம் தாகூா் எம்.பி. தெரிவித்துள்ளாா்.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் விரைவில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சியில் உள்ள சில மூத்த நிா்வாகிகள் ஆட்சியில் பங்கு வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி வருகின்றனா்.
குறிப்பாக மாணிக்கம் தாகூா் எம்.பி., அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தரவு பகுப்பாய்வுக் குழுவின் தலைவா் பிரவீண் சக்கரவா்த்தி ஆகியோா் நேரடியாகவே இது குறித்து திமுகவிடம் கேள்வியெழுப்பி வருகின்றனா்.
இந்நிலையில், மதுரையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அமைச்சா் ராஜ கண்ணப்பன், கூட்டணி வேண்டாம் என்று சொல்ல எங்களுக்கு உரிமை இல்லை. ஆனால் முதல்வா் ஸ்டாலின், ஆட்சியில் பங்கு கிடையாது என தெளிவாகக் கூறிவிட்டாா் என தெரிவித்திருந்தாா்.
அதற்கு எதிா்வினையாற்றும் வகையில் மாணிக்கம் தாகூா், ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட பதிவு: 2021 தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் திமுக 173-இல் போட்டியிட்டு 133-இல் வெற்றி பெற்றது. திமுக தோல்வி அடைந்த இடங்களைத் தான் நாங்கள் கேட்கிறோம். அதிகாரப் பகிா்வு அவசியம். ஆட்சியில் பங்கு எங்கள் உரிமை. இது குறித்து மக்கள் தீா்மானிப்பாா்கள்” என அதில் தெரிவித்துள்ளாா் மாணிக்கம் தாகூா்.