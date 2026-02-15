பிரிவினை சக்திகளுக்கு இடமளிக்கக் கூடாது: வள்ளலாா் மாநாட்டில் முதல்வா் ஸ்டாலின்!
‘பிரிவினை சக்திகளுக்கு ஒருபோதும் இடம் கொடுக்காமல், அன்பும், அறனும், கருணையும் கொண்ட சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம்’ என்றாா் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின்.
ஜாதி, சமய வேறுபாடில்லாத சமூகத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற வள்ளலாரின் நோக்கத்தை உணா்ந்து மக்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அவா் கேட்டுக்கொண்டாா்.
இந்து சமய அறநிலையத் துறை சாா்பில் அனைத்துலக வள்ளலாா் மாநாடு சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. மாநாட்டைத் தொடங்கி வைத்த முதல்வா் ஸ்டாலின், திருவொற்றியூா் நெடுஞ்சாலைக்கு ‘வள்ளலாா் நெடுஞ்சாலை’ எனப் பெயா் சூட்டினாா்.
தொடா்ந்து, வடலூா் வள்ளலாா் சா்வதேச மையத்தில் ரூ.12.23 கோடியில் கட்டப்பட்டுள்ள சித்த மருத்துவமனை மற்றும் பக்தா்கள் தங்கும் விடுதிகளை காணொலிக் காட்சி மூலம் திறந்துவைத்து, சன்மாா்க்கா்களுக்கு சிறப்பு விருதுகளை வழங்கினாா்.
நிகழ்வில் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பேசியதாவது: திமுக ஆட்சியில் 4,192 கோயில்களில் குடமுழுக்கு நடத்தப்பட்டிருக்கிறது. கோயில் சொத்துகளை மீட்கும் முயற்சியில் ரூ.8,423 கோடி மதிப்புள்ள 8,106 ஏக்கா் நிலங்களை மீட்டிருக்கிறோம்.
கடந்த ஆண்டு 5 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோா் கலந்துகொண்ட அனைத்துலக முத்தமிழ் முருகன் மாநாட்டை நடத்தினோம். தற்போது அனைத்துலக வள்ளலாா் மாநாடு நடைபெற்று வருகிறது. வள்ளலாரின் வழியில்தான் நமது அரசும், ஏழை, எளிய மக்களுக்கான பல்வேறு திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருகிறது.
பள்ளிகளில் காலை உணவுத் திட்டம் முதல் முதியோா்களுக்கான தாயுமானவா் திட்டம் வரை அனைத்து வயதினரையும் கருணையோடு அரவணைக்கும் பல்வேறு திட்டங்களைச் செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம்.
இந்தச் சமூகத்தில் இறுகிப்போயிருந்த பழைமைவாதங்கள், மூடத்தனங்களை வள்ளலாா் சாடினாா். ஜாதி, சமய வேறுபாடுகள் இல்லாத சமூகத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற அவரின் கனவுதான் திராவிட இயக்கத்தின் முக்கியக் கொள்கையாகும். வள்ளலாரின் நோக்கங்களை மக்கள் முழுமையாக உணா்ந்து பின்பற்ற வேண்டும்.
ஏனெனில், நமது பண்பாட்டு அடையாளங்களுக்கு வேறு வா்ணம் பூச நினைக்கிறாா்கள். வள்ளலாரின் நோக்கங்களைச் சிதைக்க நாம் அனுமதிக்கக் கூடாது. பிரிவினை சக்திகளுக்கு ஒருபோதும் இடம் கொடுக்காமல் அன்பும், அறனும், கருணையும் கொண்ட சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் என்றாா் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின். இந்நிகழ்வில் அமைச்சா்கள் எ.வ.வேலு, எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம், பி.கே.சேகா்பாபு உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
சன்மாா்க்க பேரணி: முன்னதாக, அனைத்துலக வள்ளலாா் மாநாட்டின் ஒரு பகுதியாக சமரச சுத்த சன்மாா்க்க பேரணி சேத்துப்பட்டு நேரு பூங்கா அருகே தொடங்கியது. இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு தொடங்கிவைத்தாா். அதில் சுமாா் 2,000 போ் கலந்துகொண்டனா். அந்தப் பேரணி பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலை வழியாக கீழ்ப்பாக்கம் விழா அரங்கத்தை அடைந்தது.
‘சென்னையில் வள்ளலாா் ஆய்வு மையம்’
அனைத்துலக வள்ளலாா் மாநாட்டில் முதல்வா் ஸ்டாலின் எட்டு புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டாா்.
அதன் விவரம்:
அனைத்துலக வள்ளலாா் மாநாடு நடைபெற்றதைக் குறிக்கும் விதமாக கீழ்ப்பாக்கத்தில் உள்ள காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதா் பள்ளி வளாகத்தில் நினைவுத் தூண் அமைக்கப்படும்.
வடலூரில் சன்மாா்க்க பயிற்சிப் பள்ளி ஏற்படுத்தப்பட்டு, திருவருட்பா இசைப் பயிற்சி அளிக்கப்படும்.
வடலூரில் வள்ளலாா் பெயரில் மூலிகைத் தோட்டம் அமைக்கப்படும்.
வள்ளலாா் பிறந்த நாளையொட்டி ஆண்டுதோறும் மூன்று நாள்கள் விழா நடத்தப்படும்.
‘ஸ்பிரிச்சுவல் அல்-கெமி’ என்ற வள்ளலாா் புத்தகம் அறநிலையத் துறை பதிப்பகத்தின் மூலம் வெளியிடப்படும்.
மருதூா், மேட்டுக்குப்பம், கருங்குழி ஆகிய இடங்களில் வள்ளலாா் அன்னதானக் கூடங்கள் திறக்கப்படும்.
கடலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் அருகே உள்ள பூங்காவுக்கு ‘வள்ளலாா் பூங்கா’ எனப் பெயா் சூட்டப்படும்.
சென்னையில் வள்ளலாா் ஆய்வு மையம் அமைக்கப்படும்.