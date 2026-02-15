தேவாரம், திருவாசகத்தை மரபுவழி மாறாமல் கற்க வேண்டும்: உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி சி.சரவணன்
தேவாரம், திருவாசகம், பன்னிரு திருமுறைகளை ஓதுவாா்கள் மூலம் மரபுவழி மாறாமல் கற்க வேண்டும் என்று இளைய தலைமுறையினருக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி சி.சரவணன் அறிவுத்தினாா்.
சிவராத்திரியையொட்டி, சென்னை நாதப்ரம்மம் இசை நாட்டிய கலைக்களஞ்சியம் சாா்பில் நங்கநல்லூரில் நடைபெற்ற 12 மணிநேர தொடா் இசை நிகழ்ச்சியை ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை தொடங்கி வைத்து அவா் பேசியதாவது:
தேவாரம், திருவாசகம், பன்னிரு திருமுறைகள், அபிராமி அந்தாதி ஆகியவற்றை ஓதுவாா்கள் மூலம் இளைய தலைமுறையினா் மரபுவழி மாறாமல் கற்க வேண்டும். திருமண நிகழ்வுகளில் ஓதுவாா்கள் மூலம் தேவாரம் முற்றோதுதல் நிகழ்த்துவது அவசியம் என்றாா்.
முன்னதாக, குற்றாலம் சுப்பிரமணியன் ஓதுவாருக்கு ‘நாத பதிக சேவகா’ விருதை, நீதிபதி சி.சரவணன் வழங்கினாா். தொடா்ந்து, ‘சிவன் ராத்திரியில் சிவன் கீதங்கள்’ எனும் தலைப்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 6 மணி முதல் திங்கள்கிழமை காலை 6 மணி வரை பன்னிரு திருமுறை, சிவ மகிமை-நாட்டிய நாடகம், சிவ நாமசங்கீா்த்தனம், பக்தி இன்னிசை, வாய்ப்பாட்டு, வயலின், மிருதங்க இசை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. இதில், நாதப்ரம்மம் நிறுவனா் வழக்குரைஞா் நா.சுப்பிரமணியன், கெளரவச் செயலா் பத்ரி நாராயணன் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.