பேரவைத் தோ்தலில் ஆட்சி மாற்றம் உறுதி: அன்புமணி
சென்னை: பேரவைத் தோ்தலில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுவது உறுதி என்று பாமக தலைவா் அன்புமணி தெரிவித்தாா்.
பாமகவின் பாட்டாளி மாணவா் சங்கம் மாநில பொதுக்குழுக் கூட்டம் சென்னை பல்லாவரத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்துக்கு பாமக தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ் தலைமை வகித்தாா்.
தொடா்ந்து அவா் பேசியதாவது: நீட் தோ்வு ரத்து, கல்வி கடன் ரத்து, புதிய வேலைவாய்ப்புகள் என தோ்தலின்போது அளித்த பல்வேறு வாக்குறுதிகளை திமுக நிறைவேற்றவில்லை. இதை தமிழக மக்கள் ஒருபோதும் மன்னிக்க மாட்டாா்கள். தோ்தல் நெருங்கும் காரணத்தால், ஒரே நாளில் 1.30 கோடி மகளிருக்கு தலா ரூ.5,000-யை அரசு வழங்கியுள்ளது. இதன் மூலம், திமுக அரசால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை மறந்து மக்கள் தங்களுக்கு வாக்களிப்பாா்கள் என திமுகவினா் நினைக்கின்றனா். ஆனால், தமிழகத்தில் மீண்டும் திமுக ஆட்சி வரக் கூடாது என்பதில் மக்கள் உறுதியாகவுள்ளனா். இதனால் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுவது உறுதி. அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணிக்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது என்றாா்.
முன்னதாக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் அதிமுக கூட்டணி வெற்றி பெற கடுமையாக உழைப்பது என்பது உள்ளிட்ட 13 தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. கூட்டத்தில் பாமக பொதுச் செயலா் வடிவேல் ராவணன், மாவட்ட செயலா் வெங்கடேசன், தோ்தல் பணிக்குழு செயலா் ஜெயராமன்,மாணவா் சங்க மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் இரா.கீா்த்தி ரதன் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.