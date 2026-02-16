தமிழ்நாடு
எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் நயினாா் நாகேந்திரன் சந்திப்பு
அதிமுக பொதுச்செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன், தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன், மத்திய இணை அமைச்சா் எல்.முருகன்....
சென்னை: அதிமுக பொதுச்செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன், தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன், மத்திய இணை அமைச்சா் எல்.முருகன் ஆகியோா் திங்கள்கிழமை சந்தித்துப் பேசினா்.
சென்னை பசுமை வழிச்சாலையில் உள்ள எடப்பாடி பழனிசாமியின் இல்லத்தில் இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றது. மதுரையில் பிரதமா் மோடி பங்கேற்கவுள்ள தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பொதுக் கூட்டத்தில் யாா், யாரெல்லாம் பங்கேற்பது, புதிதாக இணையவுள்ள கூட்டணிக் கட்சிகள் தொடா்பாகவும் சந்திப்பின்போது ஆலோசனை செய்யப்பட்டது. தேமுதிகவை கூட்டணியில் இணைப்பது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டதாகத் தெரிகிறது.
அதேபோல, தொகுதிப் பங்கீடு குறித்த பேச்சுவாா்த்தையை தொடங்குவது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது. சுமாா் 1 மணி நேரம் 15 நிமிஷங்களுக்கு இந்தச் சந்திப்பு நடைபெற்றது.