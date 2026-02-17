செயல்பாட்டில் உள்ள முக்கியத் திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு
சென்னை எல்லைச் சாலை திட்டம் - ரூ.3,540 கோடி
தொழில் நிறுவனங்களுக்கான முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மானியம் - ரூ.2,500 கோடி
போக்குவரத்துக் கழகங்களுக்கு நிதியுதவி - ரூ,10,108 கோடி
பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கான நலத் திட்டம் - ரூ.1,602 கோடி
ஒருங்கிணைந்த சாலை உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டம் - ரூ,9359 கோடி
அரசு மின் நிறுவனங்களுக்கு நிதியுதவி - ரூ.22,457 கோடி
தமிழ்நாடு செமிகண்டக்டா் இயக்கம் - ரூ.100 கோடி
பல்கலைக்கழகங்களுக்கான மானியம் - ரூ.1,818 கோடி
7.5 சதவீத உள் ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்ட அரசுப் பள்ளி மாணவா்களின் கல்விக் கடன் ரூ.594 கோடி
அண்ணல் அம்பேத்கா் அயலக உயா் கல்வித் திட்டம் - ரூ. 65 கோடி
தேசிய சுகாதார குழுமம் - ரூ,2,846 கோடி
முதல்வரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீடு - ரூ.1,647 கோடி
தமிழ்நாடு மருத்துவப் பணிகள் கழகம் மூலம் மருந்துகள் வழங்குதல் - ரூ.571 கோடி
இன்னுயிா் காப்போம் - நம்மைக் காக்கும் திட்டம் - ரூ.175 கோடி
விலையில்லா வேஷ்டி- சேலை - ரூ.612 கோடி
மகளிரை தொழில்முனைவோராக்கும் பெருந்திட்டம் - ரூ.225 கோடி