தமிழக பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் பிப். 20 வரை நடைபெறும்! - அப்பாவு

தமிழக பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் பிப். 20 வரை நடைபெறும் என்று பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தலைமையில் நடந்த அலுவல் ஆய்வுக் குழு கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் 2026 - 27 ஆம் ஆண்டுக்கான இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையை நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு இன்று(பிப். 17) தாக்கல் செய்து உரையாற்றினார்.
தொடர்ந்து 2026 -27 ஆம் நிதியாண்டுக்கான இடைக்கால வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையை தமிழக வேளாண் துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் பேரவையில் தாக்கல் செய்து பேசினார்.
பஜெட் தாக்கல் நிறைவு பெற்றதையடுத்து பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தலைமையில் அலுவல் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
இதில் தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் வருகிற பிப். 20 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள்(பிப். 18, 19) பட்ஜெட் மீது விவாதம் நடைபெறும் என்றும் பிப். 20 ஆம் தேதி நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பதிலுரை வழங்குவார் என்றும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.