தமிழ்நாடு

விடியல் பேருந்துகளில் 881 கோடி முறை பெண்கள் பயணம்!

பெண்களுக்காக செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள் குறித்து பட்ஜெட் உரையில்...
அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு
அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு
Updated on
1 min read

தமிழ்நாடு அரசின் விடியல் பேருந்து திட்டத்தில் 881 கோடி முறை மகளிர் பயணம் செய்துள்ளதாக அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் 2026-2027ஆம் ஆண்டுக்கான இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டு வருகின்றது.

பட்ஜெட் உரையின்போது அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்ததாவது:

”மாநகரப் பேருந்துகளில் பெண்கள் இலவசமாக பயணம் செய்யும் விடியல் பேருந்து திட்டத்தில் 881 கோடி முறை பயணம் செய்து பெண்கள் பயனடைந்துள்ளனர். இதன்மூலம் சராசரியாக பெண்கள் மாதம் ரூ. 888 சேமித்துள்ளார்கள்.

மேலும், மாநிலம் முழுவதும் 6 லட்சம் மகளிர் சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு ரூ. 1.40 லட்சம் கோடி கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதுவரை மாநிலம் முழுவதும் 19 தோழி விடுதிகள் அமைக்கப்பட்டு, பெண்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர். மகளிர் நலன் காக்கும் இந்த திட்டங்களை பல மாநிலங்கள் பின்பற்ற தொடங்கி உள்ளன.

மகப்பேறு இறப்பு விகிதம் மற்றும் சிசு இறப்பு விகிதம் தேசிய சாராசரியை விட தமிழ்நாட்டில் குறைவாகவே உள்ளது” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Summary

Women have travelled 888 crores times on Vidiyal buses!

அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு
தமிழ்நாடு பட்ஜெட் என்பது காது குத்தும் விழா! அழைப்பிதழுடன் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள்!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

tn budget
TN interim budget 2026
தமிழ்நாடு இடைக்கால பட்ஜெட்

Related Stories

No stories found.