தமிழ்நாடு

மு.க. ஸ்டாலினை இந்தியா கூட்டணியின் தலைவராக்கலாம்! உத்தவ் தாக்கரே

இந்தியா கூட்டணியின் தலைவர் குறித்து சிவசேனை கருத்து...
உத்தவ் தாக்கரே, மு.க. ஸ்டாலின்
உத்தவ் தாக்கரே, மு.க. ஸ்டாலின்ANI
Updated on
1 min read

தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அல்லது மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜியை இந்தியா கூட்டணியின் தலைவராக்கலாம் என்று சிவசேனை (உத்தவ் பிரிவு) கட்சியின் நாளிதழின் தலையங்கத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியா கூட்டணியின் கீழ் மக்களவைத் தேர்தலை சந்தித்த கட்சிகள், அந்தந்த மாநிலங்களில் நடைபெறும் சட்டப்பேரவை, உள்ளாட்சித் தேர்தல்களை சந்திக்கும்போது சலசலப்பு ஏற்பட்டு, கூட்டணியில் இருந்து விலகி வருகின்றன.

இந்தியா கூட்டணியில் இருந்து ஆம் ஆத்மி விலகுவதாக அறிவித்த நிலையில், மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திரிணமூல் காங்கிரஸ் மற்றும் காங்கிரஸ் தனித்துப் போட்டியிடுவதாக அறிவித்துள்ளன.

மேலும், பல்வேறு மாநிலங்களில் இந்தியா கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு இடையே சலசலப்பு ஏற்பட்டிருக்கும் நிலையில், இந்த கூட்டணிக்கு தலைவராக மு.க.ஸ்டாலினை நியமிக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் மணிசங்கர் அய்யர் திங்கள்கிழமை தெரிவித்திருந்தார்.

உத்தவ் தாக்கரே, மு.க. ஸ்டாலின்
ஸ்டாலின் தலைமையேற்றால் ராகுல் பிரதமராவார்! காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்

இந்த நிலையில், மகாராஷ்டிர முன்னாள் முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரே தலைமையிலான சிவசேனை (உத்தவ் பிரிவு) கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ நாளிதழான ’சாம்னா’வின் இன்றைய தலையங்கத்தில் இந்தியா கூட்டணி விவகாரம் குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

அதில், ”இந்தியா கூட்டணியில் வெவ்வேறு மாநிலங்களில் நிலவும் முரண்பாடுகளை கலைத்து, ஒரு தலைவரின் கீழ் ஒற்றுமையாக பணியாற்ற வேண்டும். தலைவராக மு.க.ஸ்டாலினோ, மமதா பானர்ஜியோ அல்லது வேறு யாரேனும் விரைவில் பொறுப்பேற்பது அவசியம்” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Summary

MK Stalin can be made the leader of the INDIA Alliance! Uddhav Thackeray

உத்தவ் தாக்கரே, மு.க. ஸ்டாலின்
மாநிலங்களவை எம்.பி.! அதிமுக ஆதரவு யாருக்கு? ஜி.கே. வாசன் Vs அன்புமணி Vs பிரேமலதா!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

MK stalin
Uddhav Thackeray
​INDIA alliance

Related Stories

No stories found.