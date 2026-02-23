தமிழ்நாடு

மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் குறைவு

மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 88.84 அடியிலிருந்து 88.63 அடியாக குறைந்தது.
mettur dam.
மேட்டூர் அணை கோப்புப்படம்.
அணையில் இருந்து குடிநீர் தேவைக்காக வினாடிக்கு 2,500 கனஅடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது. அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 73 கனஅடியிலிருந்து வினாடிக்கு 38 கன அடியாக சற்று குறைந்துள்ளது.

மேலும் அணையில் நீர்மட்டம் 88.63 அடியாக குறைந்துள்ளது. நீர்இருப்பு 51.10 டிஎம்சியாக உள்ளது.

Summary

The water level of Mettur Dam decreased from 88.84 feet to 88.63 feet.

mettur dam.
