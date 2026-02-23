தமிழ்நாடு

தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டம் தொடங்கியது!

இடைக்கால பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட புதிய திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிப்பது குறித்து ஆலோசனை...
முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்
Updated on
1 min read

முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டம் இன்று (பிப். 23) தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

இதில், இடைக்கால பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட புதிய திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிப்பது குறித்து ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்படுவதாகத் தெரிகிறது.

புதிய தொழில் முதலீட்டு திட்டங்கள், முக்கிய அறிவிப்புகள் குறித்து முடிவு எடுக்கப்படலாம் எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழகத்திற்கு விரைவில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், ஏப்ரலில் வாக்குப்பதிவு தேதி அறிவிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனிடையே நலத் திட்டங்களை விரைந்து செயல்படுத்துவதில் திமுக அரசு கவனம் செலுத்தி வருகிறது.

அடுத்தடுத்து திமுக சார்பில் மாநாடுகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், அதில் திமுகவின் நலத் திட்ட அறிவிப்புகள் குறித்தும் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பேசி வருகிறார். இதனிடையே இடைக்கால பட்ஜெட் திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்து அதனை விரைந்து செயல்படுத்துவது தொடர்பாக ஆலோசனை நடைபெற்று வருகிறது.

இதுதான் சமூக நீதியா? - முதல்வருக்கு இபிஎஸ் கேள்வி!
Summary

Tamil Nadu Cabinet meeting has begun

மு.க. ஸ்டாலின்
அமைச்சரவை கூட்டம்
அமைச்சரவை ஒப்புதல்

