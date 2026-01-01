சமூக ஊடகங்களில் பயங்கரவாத கருத்துகள்: இளைஞா்களுக்கு ‘கவுன்சலிங்’ தமிழக காவல் துறை நடவடிக்கை
சமூக ஊடகங்களில் பயங்கரவாத கருத்துகளைப் பதிவு செய்யும் இளைஞா்களுக்கு தமிழக தீவிரவாத தடுப்புப் படையினா் மனநல ஆலோசனை (கவுன்சலிங்) வழங்கி வருகின்றனா்.
இந்தியாவில் மொத்த மக்கள்தொகையில் 112 கோடி பேரிடம் கைப்பேசிகள் உள்ளன. இதில் 80.6 கோடி போ் கைப்பேசி வழியாக இன்டா்நெட் சேவைகளை பல்வேறு தேவைக்காகப் பயன்படுத்துகின்றனா். 67.6 கோடி போ் சமூக ஊடகங்களைப் பயன்படுத்துவதாக ஒரு தரவு கூறுகிறது. இந்த எண்ணிக்கை, நாட்டின் மொத்த மக்கள்தொகையில் 71 சதவீதமாகும். இவா்களில் 49.7 கோடி போ் சமூக ஊடகங்களை தீவிரமாகப் பயன்படுத்துபவா்கள். இது மொத்த மக்கள்தொகையில் 33.7 சதவீதமாகும்.
சமூக ஊடக தகவல் பரிமாற்றத் தளங்களில் இளைஞா்கள் பெரிதும் பயன்படுத்தும் ‘வாட்ஸ்ஆப்’ செயலியை 41 கோடி பேரும், ‘யூ-டியூப்’ காணொலித் தளத்தை 30 கோடி பேரும், ‘இன்ஸ்டாகிராம்’ தளத்தை 28 கோடி பேரும் பயன்படுத்துவதாக புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சமூக ஊடகங்களைப் பயன்படுத்துவோரின் எண்ணிக்கை தேசிய சராசரியைவிட தமிழகத்தில் அதிகம் என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக 2 மணி நேரம் 36 நிமிஷ நேரத்தை இந்தியா்கள் சமூக ஊடகங்களில் செலவிடுவதாக ஓா் அறிக்கை கூறுகிறது. இது உலக சராசரியான 2 மணி நேரம் 23 நிமிஷத்தைவிட அதிகமாகும்.
இதனால் சமூக ஊடகங்களில் பகிரப்படும் எந்தவொரும் தகவலும் பெரும் தாக்கத்தையும், அதிா்வலையையும் ஏற்படுத்துகின்றன. சமூக ஊடகங்கள் தகவல் தொடா்புக்கும், தகவல் பரிமாற்றத்துக்கும், அறிவுசாா் பயன்பாட்டுக்கும் மட்டுமல்லாமல் பொழுதுபோக்குக்காகவும் மாறி வெகு நாள்களாகின்றன.
தடம் மாறும் இளைஞா்கள்: சமூக ஊடகங்களால் எந்த அளவுக்கு நன்மையும், பயனும் கிடைக்கின்றனவோ அதே அளவுக்கு தீமையும் நிறைந்துள்ளது. இதில் முக்கியமானது, சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாக பயங்கரவாத இயக்கத்தினா், இளைஞா்களை மூளைச்சலவை செய்து தங்கள் பக்கம் ஈா்க்கப் பயன்படுத்தும் போக்காகும்.
இதைத் தடுக்க ஏதுவாக சந்தேகத்துக்கு இடமான சமூக ஊடக கணக்குகளின் செயல்பாடுகளை தமிழக காவல் துறை கண்காணித்து வருகிறது. தமிழகத்தில் சமீபத்திய ஆண்டுகளாக பயங்கரவாத அமைப்புடன் தொடா்பில் இருந்ததாக கைது செய்யப்பட்ட பலரும், பயங்கரவாத அமைப்பினருடன் தொடா்பில் இருக்க பாலமாக இருந்தவை சமூக ஊடகத் தளங்கள் என்கின்றனா் காவல் துறையினா். உச்சபட்சமாக சில இளைஞா்கள் சமூக ஊடகங்கள் மூலமாகவே பயங்கரவாத இயக்கங்களில் தொடா்புகொண்டு அவற்றில் தங்களை இணைத்துக்கொண்ட சம்பவங்களும் நடந்துள்ளன.
ஒரு காலத்தில் பிரசாரங்கள் மூலமாகவும், தடை செய்யப்பட்ட புத்தகங்கள், ஒலி-ஒளி வடிவங்களில் இளைஞா்களைப் பயங்கரவாதப் பாதைக்கு அழைத்துச் சென்ற தடை செய்யப்பட்ட இயக்கத்தினா், இப்போது எங்கோ ஒரு மூலையில் அமா்ந்தவாறு சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாக இளைஞா்களை மூளைச்சலவை செய்து ஆள் சோ்ப்பில் ஈடுபடுகின்றனா் என்று காவல் துறை உயா் அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
யாா் மீது கண்காணிப்பு?: சமூக ஊடகங்களில் வெறுப்புக் கருத்துகளையும், நாட்டின் ஒருமைப்பாடு மற்றும் இறையாண்மைக்கு எதிராகவும், ஒரு சமூகத்துக்கு எதிராகவும், பயங்கரவாத இயக்கங்களுக்கு ஆதரவாகவும் கருத்துகளைப் பதிவு செய்வோரை தமிழக காவல் துறையின் சமூக ஊடக கண்காணிப்புப் பிரிவும், தீவிரவாத தடுப்புப் படையினரும் தீவிரமாகக் கண்காணித்து வருகின்றனா்.
இந்த நடவடிக்கையில் சந்தேகத்துக்குரிய நபா், இளைஞருக்கு சமூக ஊடகம் வாயிலாக மூளைச்சலவை செய்வது தெரியவந்தால், காவல் துறையினா் உடனடி நடவடிக்கையில் ஈடுபடுகின்றனா். இது தொடா்பாக தமிழக காவல் துறையைச் சோ்ந்த உயா் அதிகாரி கூறியதாவது:
சம்பந்தப்பட்ட இளைஞரைத் தனிமைப்படுத்தி விசாரிக்கும் தீவிரவாத தடுப்புப் படையினா், அவா்களது பெற்றோா் முன்னிலையிலேயே அந்த இளைஞரின் சமூக ஊடக கணக்கில் எத்தகைய பயங்கரவாத கருத்துகளைப் பதிவிட்டுள்ளாா் என்பதைக் காட்டுகின்றனா். பின்னா் பெற்றோரை, அவரது மகனிடம் மனம் திறந்து பேச வைக்கின்றனா்.
இதையடுத்து, அவா் சாா்ந்த மத குரு மூலமாக பயங்கரவாதம் எத்தகைய ஆபத்தானது என்பதையும், அதை ஆதரிப்பது அவா் சாா்ந்த மதத்தில் எவ்வளவு பெரிய குற்றம் மற்றும் பாவச் செயல் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது என்பதையும் எடுத்துரைக்கின்றனா். இத்தகைய கவுன்சலிங் பல கட்டங்களாக சம்பந்தப்பட்டவா்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
இதன் அடுத்தகட்டமாக மனநல மருத்துவா்கள் மற்றும் ஆலோசகா்கள் மூலம் அந்த இளைஞருக்கு கவுன்சலிங் செய்யப்படுகிறது. இதன்மூலம் தங்களது தவறை உணா்ந்து தெளிவடையும் இளைஞா்கள், பயங்கரவாத எண்ணத்தில் இருந்து விடுபடுகின்றனா் என்றாா்.
முறியடிக்கப்படும் சித்தாந்தம்: மேலும், கவுன்சலிங் மூலம் நல்வழிப்படுத்தப்பட்ட இளைஞா்கள் குறிப்பிட்ட காலம் வரை காவல் துறையின் ரகசிய கண்காணிப்பு வளையத்திலேயே வைக்கப்படுகின்றனா். அவா் மீண்டும் பயங்கரவாதக் கருத்துகளால் ஈா்க்கப்பட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. அவா், இயல்பான வாழ்க்கை வாழ்வதை உறுதிசெய்த பின்னரே, அவா் மீதான கண்காணிப்பு விலக்கிக் கொள்ளப்படுகிறது என்றும் அவா் கூறினாா்.
தமிழ்நாட்டில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞா்களை, பயங்கரவாதத்தின் பிடியில் இருந்து தமிழக தீவிரவாத தடுப்புப் படை மீட்டுள்ளது. அதேவேளையில் சமூக ஊடகங்களில் பயங்கரவாதத்துக்கு ஆதரவான கருத்துகளைப் பகிரும் பல இளைஞா்களை காவல் துறை தொடா்ந்து கண்காணித்து வருகிறது. இவ்வாறு செய்வதால் பயங்கரவாத சித்தாந்தத்தை ஆரம்பநிலையிலேயே முறியடிப்பதோடு, அப்பாவி இளைஞா்களின் வாழ்க்கையும் காப்பாற்றப்படுவதாக தமிழக காவல் துறை உயா் அதிகாரி தெரிவித்தாா்.
பெட்டிச் செய்தி
இந்தியாவில் சமூக ஊடகங்களை
பயன்படுத்துவோரின் எண்ணிக்கை
வாட்ஸ்ஆப் 59.66 கோடி
யூடியூப் 46.7 கோடி
இன்ஸ்டாகிராம் 36.2 கோடி
ஃபேஸ்புக் 31.4 கோடி
ஸ்னாப்சாட் 20 கோடி
எக்ஸ் தளம் 2.41 கோடி