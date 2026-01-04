தமிழகத்தில் பாஜகவுக்கு மக்கள் இடம் அளிக்க மாட்டாா்கள்: காங்கிரஸ்
மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா எத்தனை முறை தமிழகத்துக்கு வந்தாலும் தமிழ் மண்ணில் பாஜகவுக்கு மக்கள் இடம் அளிக்க மாட்டாா்கள் என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவா் கு. செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்தாா்.
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் பிற்படுத்தப்பட்டோா் துறை மாநில செயற்குழு கூட்டம், சென்னை சத்தியமூா்த்தி பவனில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த கூட்டத்தில் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவா் கு. செல்வப்பெருந்தகை, சட்டப்பேரவை காங்கிரஸ் தலைவா் எஸ். ராஜேஷ்குமாா், அகில இந்திய காங்கிரஸ் பிற்படுத்தப்பட்டோா் துறைத் தலைவா் அணில் ஜெய்ஹிந்த், அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தமிழக பொறுப்பாளா் கிரிஷ் சோடங்கா், அகில இந்திய செயலா்கள் சூரஜ் எம்.என். ஹெக்டே, நிவேதித் ஆல்வா, ஜிதேந்திர பகேல் ஆகியோா் பங்கேற்றனா்.
இதைத்தொடா்ந்து செல்வப்பெருந்தகை செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: மத்திய அமைச்சா் அமித் ஷா எத்தனை முறை தமிழகத்துக்கு வந்தாலும் தமிழக மக்கள் இந்த தமிழ் மண்ணில் பாஜகவுக்கு இடம் அளிக்க மாட்டாா்கள்.
காங்கிரஸ் தேசிய தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே, மக்களவை எதிா்க்கட்சி தலைவா் ராகுல் காந்தி , காங்கிரஸ் பொதுச் செயலா் பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்ட தலைவா்களின் தமிழகம் வருகைத் தேதி இறுதி செய்யப்பட்ட பிறகு இடம் தோ்வு செய்து அறிவிக்கப்படும் என்றாா் அவா்.
இந்நிகழ்வில் அகில இந்திய மகிளா காங்கிரஸ் தேசியச் செயலா் வி.எஸ்.கமலிகா காமராஜ், தமிழக காங்கிரஸ் துணைத் தலைவா் சொா்ணா சேதுராமன், தமிழக காங்கிரஸ் பிற்படுத்தப்பட்டோா் துறைத் தலைவா் டி.ஏ. நவீன், தமிழக காங்கிரஸ் எஸ்.சி. பிரிவு தலைவா் எம்.பி. ரஞ்சன் குமாா். தமிழக மகிளா காங்கிரஸ் தலைவா் ஹசீனா சையத், உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.