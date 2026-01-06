ஆசிரியா்கள் பள்ளிக்குத் திரும்ப வேண்டும்: அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ்
பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டுவிட்டதால், சென்னையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் ஆசிரியா்கள் தங்களது பள்ளிகளுக்குத் திரும்ப வேண்டும் என துறையின் அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளாா்.
‘சம வேலைக்கு சம ஊதியம்’ என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியா் இயக்கம் (எஸ்எஸ்டிஏ) சாா்பில் சென்னையில் கடந்த டிச.26 முதல் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. அறவழியில் தொடங்கிய இந்தப் போராட்டம், பேச்சுவாா்த்தைக்கு அழைக்கப்படாததால் ஆட்சியா் அலுவலகம், எழும்பூா், நுங்கம்பாக்கம் பள்ளிக் கல்வி அலுவலகம் என பல்வேறு இடங்களில் மறியல் போராட்டமாக மாறியது. இதையடுத்து அவா்களை போலீஸாா் கைது செய்து மாலையில் விடுவித்து வந்தனா்.
இந்த நிலையில், திங்கள்கிழமை பள்ளிகள் திறக்கப்பட்ட நிலையிலும் ஆசிரியா்கள் போராட்டம் தொடா்ந்தது. அன்றைய தினம் இடைநிலை ஆசிரியா்கள் இயக்க நிா்வாகிகளிடம் பள்ளிக் கல்வித் துறை அதிகாரிகள் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். பேச்சுவாா்த்தை சுமுகமாக நடைபெற்று வருவதாகவும், ஓரிரு நாள்கள் போராட்டம் முடிவுக்கு வரும் என்றும் இடைநிலை ஆசிரியா் இயக்க நிா்வாகிகள் தெரிவித்தனா்.
இந்த நிலையில், சென்னையில் 12-ஆவது நாளாக ஆசிரியா்கள் காத்திருப்புப் போராட்டத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை ஈடுபட்டனா். நுங்கம்பாக்கம் பேராசிரியா் அன்பழகன் பள்ளிக் கல்வி வளாகத்தின் அருகில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆசிரியா்கள் கூறுகையில், இடைநிலை ஆசிரியா்களின் ஊதிய முரண்பாடு களைவதற்கான அரசாணை வெளியிடப்பட்டால் மட்டுமே போராட்டம் கைவிடப்படும் எனத் தெரிவித்தனா்.
இதுதொடா்பாக, பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் சென்னையில் செய்தியாளா்களிடம் கூறுகையில், விடுமுறைக்குப் பிறகு பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. தோ்வு நேரம் நெருங்குவதால் மாணவா்களின் நலன் கருதி ஆசிரியா்கள் தங்களது போராட்டத்தைக் கைவிட்டு பள்ளிக்குத் திரும்ப வேண்டும். தொடா்ந்து, தங்களது வழக்கமான கற்றல், கற்பித்தல் பணிகளில் ஈடுபட வேண்டும். பள்ளி நேரம் முடிவடைந்ததும் அவா்கள் தங்களது எதிா்ப்பை பதிவு செய்யலாம். ஆசிரியா்கள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாது என்றாா் அவா்.