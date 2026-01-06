திருப்பரங்குன்றம் தீப தீா்ப்பு: பாஜக, தமாகா வரவேற்பு
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள தீபத் தூணில் தீபம் ஏற்றலாம் என்ற சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வின் தீா்ப்பை பாஜக, தமாகா ஆகிய கட்சிகள் வரவேற்றுள்ளன.
எல்.முருகன் (மத்திய இணை அமைச்சா்): திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது அமைந்துள்ள தீபத்தூணில் கோயில் நிா்வாகத்தினருடன் இணைந்து தீபம் ஏற்றலாம் என்று, கடந்த ஒரு மாத காலத்துக்கு முன்பு நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்தும், அந்தத் தீா்ப்புக்கு மதிப்பளிக்காமல் ஹிந்து சமுதாய மற்றும் முருக பக்தா்களின் நம்பிக்கையை புண்படுத்தும் விதமாக நடந்து கொண்டது அறநிலையத்துறை. மேலும், பக்தா்களின் மீதும் ஹிந்து அமைப்புகளைச் சோ்ந்த தலைவா்கள் மீதும், காவல்துறையை வைத்து அராஜக போக்கை வேடிக்கை பாா்த்தது தமிழக அரசு.
ஆனால், இப்போது சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு வழங்கியுள்ள தீா்ப்பு, தமிழக அரசுக்கும், அறநிலையத் துறைக்கும் குட்டு வைக்கும் விதமாக அமைந்துள்ளது. தீபத்தூண், தா்ஹாவுக்கே சொந்தம் என்ற அறநிலையத் துறையின் அறமற்ற வாதம் சிறுபிள்ளைத்தனமானது என்று கூறியிருப்பதுடன், சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படும் என்று தமிழக அரசு கூறுவதை அபத்தம் என்றும் கடுமையாகச் சாடியுள்ளது. முருக பக்தா்களுக்கும், ஹிந்து சமுதாய மக்களுக்கும், தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்பதை கோரிக்கையாக வைத்து தனது இன்னுயிரை மாய்த்துக் கொண்ட தீவிர முருக பக்தரான பூரணச்சந்திரனின் தியாகத்துக்கும் உரிய நீதியை நீதிமன்ற தீா்ப்பு வழங்கியுள்ளது. இதற்குப் பிறகாவது ஆட்சி அதிகாரத்தை தவறான முறையில் பயன்படுத்துவதை விடுத்து, ஆண்டுதோறும் காா்த்திகை தீப நாளன்று, தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்ற சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு உத்தரவை திமுக அரசு பின்பற்ற வேண்டும்.
நயினாா் நாகேந்திரன் (பாஜக): தீபத்தூணில் தீபமேற்றுவதை உறுதிசெய்துள்ள இந்த தீா்ப்புக்கு பிறகும் திமுக அரசு மேல்முறையீடு செய்வோம் என அறிவித்துள்ளது, அதன் தமிழா் பண்பாட்டு விரோத போக்கை தெளிவாக வெளிப்படுத்துகிறது. தீபத்தூணில் தீபமேற்றும் நாளும் திமுக அரசு தமிழகத்தில் இருந்து தூக்கியெறியப்படும் நாளும் தொலைவில் இல்லை.
ஜி.கே.வாசன் (தமாகா): உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றலாம் என்று உத்தரவு பிறப்பித்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கது. சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்னை எழாதபோது அது குறித்து மக்களிடையே தமிழக அரசு அச்சத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடாது என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டான தீா்ப்பு.
அதேபோல, தமிழக பாஜக செய்தித் தொடா்பாளா் ஏ.என்.எஸ்.பிரசாத், இந்தத் தீா்ப்பை வரவேற்றுள்ளாா்.