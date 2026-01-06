தமிழ்நாடு

'உங்கள் கனவைச் சொல்லுங்கள்' - ஜன. 9 முதல் தமிழக அரசின் புதிய திட்டம்!

மக்களின் கனவுகளைக் கேட்கும் தமிழக அரசின் புதிய திட்டம் பற்றி...
anbil mahesh
அன்பில் மகேஸ் கோப்புப் படம்
தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் வருகிற ஜனவரி 9 ஆம் தேதி பொன்னேரியில் 'உங்கள் கனவைச் சொல்லுங்கள்' என்ற புதிய திட்டத்தைத் தொடங்கி வைக்க உள்ளார்.

இன்று முதல்வர் தலைமையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் இதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் கனவுகளை, விருப்பங்களைத் தெரிந்துகொள்ளும் நோக்கில் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளதாக பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் கூறியுள்ளார்.

இதுகுறித்து சென்னையில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அமைச்சர்,

"தமிழ்நாட்டில் பல நிதி நெருக்கடிகள் இருந்தாலும் மகளிர் உரிமைத் திட்டம், விடியல் பயணத் திட்டம், புதுமைப் பெண், தமிழ்ப் புதல்வன் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டு வந்து செயல்படுத்தி வருகிறார் முதல்வர். இந்தியாவிலேயே நம்பர் ஒன் மாநிலமாக ‘சூப்பர் ஸ்டார் ஸ்டேட்’ என்ற பெருமையை தமிழ்நாடு பெற்றுள்ளது.

இந்நிலையில் தமிழக அரசின் அடுத்த திட்டமாக ‘உங்கள் கனவைச் சொல்லுங்கள்’ என்ற திட்டம் கொண்டுவரப்பட உள்ளது. ஒவ்வொரு குடும்பம் சார்ந்து கனவுகள் இருக்கும். தனக்கு என்ன வேண்டும்? தங்கள் ஊருக்கு என்ன வேண்டும்? நாட்டுக்கு என்ன வேண்டும்? என ஒவ்வொருவருக்கும் எண்ணங்கள் இருக்கும்.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள 1.91 லட்சம் குடும்பங்களிடம் இதுகுறித்து கருத்து கேட்க இருக்கிறோம். இதற்காக 50,000 தன்னார்வலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஒவ்வொருவரின் கனவுகளை நாங்கள் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறோம். தன்னார்வலர்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து ஒவ்வொரு வீடு, வீடாகச் சென்று ஒரு படிவம் கொடுத்து விவரங்களைக் கேட்டுப் பெறுவோம். அதில் தமிழக அரசின் திட்டங்களில் நீங்கள் எந்தெந்த திட்டங்களில் எல்லாம் பயன்பெற்று வருவீர்கள்? என்றும் கேட்கப்பட்டிருக்கும்.

அதைத் தொடர்ந்து அவர்களுடைய 3 முக்கிய விருப்பங்களைத் தர வேண்டும். இந்த படிவம் பெற்றவுடன் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ஒரு பதிவு எண்ணுடன் ஒரு கனவு அட்டை வழங்கப்படும். ஒரு குடும்பத்தில் தனியாக இளைஞர் ஒருவர் தனது எண்ணங்களை வெளிப்படுத்த விரும்பினால் அவர்கள் இணையதளம் மூலமாக விருப்பங்களைத் தரலாம். 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் நாம் என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டும்? என்னவெல்லாம் செய்ய முடியும்? என்று ஒரு ஆவணத்தை உருவாக்க முடியும்.

30 நாள்கள் மக்களிடம் இதுகுறித்து கருத்து கேட்கப்படும். வருகிற 11 ஆம் தேதி முதல் இந்த திட்டம் தொடர்பான இணையதளம் செயல்பாட்டுக்கு வரும். இந்த கருத்துகளின் அடிப்படையில் மாவட்டம்தோறும் கருத்தரங்கம் நடைபெறும்" என்று கூறினார்.

anbil mahesh
MK stalin
TN govt
dmk govt

