மேட்டூர் அணை நிலவரம்!

மேட்டூர்: மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் இன்று காலை 98.92 அடியாக குறைந்தது.
காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கு வினாடிக்கு 6000 கன அடி வீதமும் கிழக்கு மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்கு வினாடிக்கு 400 கன அடி வீதமும் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.
அணைக்கு வரும் நீரின் அளவைவிட அணையிலிருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவு அதிகமாக இருப்பதால் மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் தொடர்ந்து சரிந்து வந்தது.
இன்று காலை மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 99.35 அடியிலிருந்து 98.92 அடியாக குறைந்தது. அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 225 கன அடியிலிருந்து வினாடிக்கு 223 கன அடியாக சற்று குறைந்துள்ளது.
அணையின் நீர் இருப்பு 63.44 டிஎம்சியாக உள்ளது.
