இலவசங்கள் வளா்ச்சிக்கு எதிரானவை: சீமான்
இலவச திட்டங்கள் வளா்ச்சிக்கு எதிரானவை என்று நாம் தமிழா் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமான் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து சென்னையில் அவா் செய்தியாளா்களிடம் சனிக்கிழமை கூறியதாவது:
அதிமுக தோ்தல் அறிக்கையில் புதிதாக என்ன இருக்கிறது? ஏற்கெனவே, மகளிருக்கு ரூ.1,000 கொடுக்கப்படுகிறது. இப்போது கூடுதலாக ரூ.1,000 கொடுக்கப்போவதாக உறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ரூ.10 லட்சம் கோடி கடன், ரூ.15 லட்சம் கோடியாக மாறும். ஆண்களுக்கு இலவச பேருந்து பயணம் அறிவித்துள்ளனா். ஏற்கெனவே ரூ.1 லட்சம் கோடி இழப்பில் போகிறது. இலவசங்கள் மூலம் தமிழகம் வளா்ச்சி அடையாது. எனவே, ஆட்சி முறையில் மாற்றம் வேண்டும். கல்வி, மருத்துவம் தரமாக கொடுத்தால், மக்களுக்கு செலவு மிச்சம்.
சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் நாம் தமிழா் கட்சி தனித்துதான் போட்டியிடுகிறது. விஜயகாந்த் தனித்து நிற்கும்போது 10.5 சதவீத வாக்குகளைப் பெற்றாா். அவா் கூட்டணி வைத்ததால் வாக்கு சதவீதம் குறைந்தது. கூட்டணி வைப்பதால் நம்பிக்கை, தனித்துவத்தை இழக்கிறோம். அதை நான் இழக்கக்கூடாது என நினைக்கிறேன்.
‘ஜனநாயகன்’ படத்துக்கு என்னென்ன காட்சிகள் பிரச்னைக்குரியது என நினைக்கிறாா்களோ, அதை நீக்கிவிட்டு வெளியிட அனுமதிப்பதுதான் சரியான ஜனநாயகம் என்றாா் அவா்.