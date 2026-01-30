மேல்மருவத்தூா் ஆதிபராசக்தி சித்தா் பீடத்தில் பிப்.1-ஆம் தேதி தைப்பூச ஜோதி விழாவையொட்டி சிறப்பு ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
மேல்மருவத்தூா் ஆதிபராசக்தி சித்தா் பீடத்தில் தைப்பூசத்தை முன்னிட்டு ஜோதி ஏற்றும் நிகழ்ச்சி இன்றும் நாளையும் சித்தா் பீட வளாகத்தில் கோலாகலமாக நடைபெற உள்ளது.
முன்னதாக கடந்த டிச. 15-இல் இருமுடி சுமந்து மாலை அணிந்து சுயம்புவிற்கு அபிஷேகம் செய்யும் நிகழ்வு 30-ஆம் தேதி நிறைவுற்றது. இதில் பல லட்சக்கணக்கான பக்தா்கள் பங்கு பெற்றனா்.
தொடா்ந்து தைப்பூச ஜோதி ஏற்றும் நிகழ்ச்சி ஜன. 31 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை காலை 3 மணிக்கு மங்கல இசையுடன் தொடங்குகிறது. பின்னா் குருபீடத்தில் வீற்றிருக்கும் அருள்மிகு பங்காரு சித்தா் சிலைக்கும், அன்னை ஆதிபராசக்தியின் சிலைக்கும் சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனை நடைபெறும்.
பின்னா் காலை 9:30 மணிக்கு அன்னதானத்தை ஆதிபராசக்தி ஆன்மிக இயக்கத்தின் செயலாளா் அ.ஆ அகத்தியன் தொடங்கி வைக்கிறாா்.
மாலை 4 மணிக்கு வேள்வி பூஜையை ஆதிபராசக்தி ஆன்மிக இயக்க துணைத்தலைவா் ஸ்ரீதேவி பங்காரு தொடங்கி வைக்கிறாா்.
பிப். 1-ாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 10:45 மணிக்கு அன்னதானத்தை ஆதிபராசக்தி ஆன்மிக இயக்க துணைத் தலைவா் கோ.ப.செந்தில் குமாா் தொடங்கி வைக்கிறாா்.
மாலை 4.20 மணிக்கு ஆன்மிக குரு அருள்மிகு பங்காரு சித்தா் இல்லத்திலிருந்து ஆன்மிக ஜோதி ஏற்றப்பட்டு ஆன்மிக இயக்க துணைத்தலைவா் கோ.ப. அன்பழகன் தலைமையில் ஊா்வலமாக ஜோதி ஏற்றும் வளாகத்திற்கு எடுத்து வர படுகின்றது.
மாலை 6.15 மணிக்குஆன்மிக இயக்கத் தலைவா் லட்சுமி பங்காரு அடிகளாா் முன்னிலையில் சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி
சௌந்தா், ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள் ராஜேஸ்வரன்,சிவஞானம் ஆகியோா் முன்னிலையில் தைப்பூச ஆன்மிக ஜோதி ஏற்றப்படுகிறது.
ஆன்மிக குரு பங்காரு சித்தா் குடும்பத்தினா் கலந்து கொள்கின்றனா்.