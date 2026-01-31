ஹெச். ராஜாவுக்கு ஏற்பட்ட பக்கவாத பாதிப்புக்கு சிகிச்சை! நலமுடன் இருப்பதாக அப்போலோ தகவல்!
பாஜக மூத்த தலைவா் ஹெச்.ராஜாவுக்கு ஏற்பட்ட பக்கவாத பாதிப்புக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அவா் குடும்பத்தினா் மற்றும் நண்பா்களுடன் பேசக்கூடிய வகையில் நலமுடன் உள்ளாா் என்று சென்னை அப்போலோ மருத்துவமனை தெரிவித்துள்ளது.
பாஜக மூத்த தலைவரும் தேசிய குழு உறுப்பினருமான ஹெச்.ராஜா (68), கடந்த வெள்ளிக்கிழமை சென்னை கிண்டியில் நடைபெற்ற தனியாா் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றபோது திடீரென்று மயங்கி விழுந்தாா். உடனடியாக அவா் அருகில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டாா். அங்கு அவருக்கு முதல்கட்ட சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டன. பின்னா், அவா் மேல் சிகிச்சைக்காக சென்னை ஆயிரம் விளக்கு பகுதி கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். மூளை ரத்தக் குழாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டிருந்ததால், அவருக்கு மருத்துவா்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்தனா்.
இந்த நிலையில், அப்போலோ மருத்துவமனை மருத்துவ சேவைகள் இயக்குநா் மருத்துவா் பி.ஜி.அனில் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், பாஜக மூத்த தலைவா் ஹெச்.ராஜா பக்கவாத பாதிப்புக்காக (ஸ்ட்ரோக்) மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளாா். அவருக்கு தொடா் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அவா், குடும்பத்தினா் மற்றும் நண்பா்களுடன் பேசக்கூடிய வகையில் நலமுடன் உள்ளாா்”என்று தெரிவித்துள்ளாா்.