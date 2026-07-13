பாமக நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாஸ் - அன்புமணி சந்திப்பு!

விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம் அடுத்துள்ள தைலாபுரம் தோட்ட இல்லத்தில் பாமக நிறுவனர் மருத்துவர் ச.ராமதாஸ், கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ஆகியோர் இன்று சந்தித்துப் பேசினர்.
சென்னை அப்பல்லோ மருத்துவமனைக்கு மருத்துவ பரிசோதனைக்காக சென்றிருந்த பாமக நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாஸ் தைலாபுரம் தோட்டத்தில் ஓய்வில் இருந்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், மருத்துவர் ராமதாஸை பாமக தலைவர் அன்புமணி தைலாபுரம் தோட்டத்தில் சந்தித்து உடல் நலம் விசாரித்தார்.
சுமார் அரை மணி நேரத்துக்கும் மேலாக நடைபெற்ற இந்த சந்திப்புக்குப் பின்னர் அன்புமணி பனையூருக்கு புறப்பட்டுச் சென்றதாகவும், சந்திப்பின்போது, ஜூலை 16 ஆம் தேதி கட்சியின் 36 ஆவது ஆண்டு விழாவை எங்கு கொண்டாடுவது என்பது குறித்தும் இருவரும் கலந்து பேசியதாக தகவலறிந்த தைலாபுரம் வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
Summary
Meeting between PMK founder Ramadoss and Anbumani
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