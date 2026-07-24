முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் நடித்த ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தைக் காண பெரும்பாலான அமைச்சா்கள் தங்களின் சொந்த தொகுதிக்குச் சென்றாலும், அமைச்சா்களைக் காண தவெகவினா், பொதுமக்கள் வருகை தராததாலும் தலைமைச் செயலகம் வியாழக்கிழமை வெறிச்சோடி காணப்பட்டது.
தவெக அரசு பொறுப்பேற்றது முதல் அக்கட்சியினா், பொதுமக்கள் வருகையால் தலைமைச் செயலகம் நிரம்பி வழிந்து வந்தது. இந்நிலையில், பல தடைகளைக் கடந்து வெளியான ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தை சென்னை அடையாறு திரைப்படக் கல்லூரியில் முதல்வா் விஜய் புதன்கிழமை கண்டு ரசித்தாா். அவா் தலைமைச் செயலகத்துக்கு வியாழக்கிழமை வரவில்லை. மேலும் ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தைக் காண பெரும்பாலான அமைச்சா்கள் தங்களின் சொந்த தொகுதிக்குச் சென்ால் அமைச்சா்களைக் காண வரும் மக்கள், தவெகவினா் வருகை தராததாலும் தலைமைச் செயலகம் வியாழக்கிழமை வெறிச்சோடி காணப்பட்டது.
ஜனநாயகனை கண்டு ரசித்த பேரவைத் தலைவா்: இதனிடையே, சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி.பிரபாகா் சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள திரையரங்கில் ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தை வியாழக்கிழமை கண்டு ரசித்தாா். பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறுகையில், ‘எம்ஜிஆா் நடித்த ‘உலகம் சுற்றும் வாலிபன்’ திரைப்படம் பல தடைகளைக் கடந்து வெளியானபோது, அந்தப் படத்தை முதல் நாள், முதல் காட்சியில் பாா்த்தேன். அப்போது, என்ன மகிழ்ச்சி கிடைத்ததோ அதேபோன்ற ஓா் உணா்வும் மகிழ்ச்சியும் ‘ஜனநாயகன்’ படத்தைப் பாா்த்தபோது கிடைத்தது”என்றாா்.
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