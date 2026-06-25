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தமிழ்நாடு

தமிழகத்தில் ஜூன் 27 முதல் பலத்த மழைக்கு வாய்ப்பு

தமிழகத்தில் சனிக்கிழமை (ஜூன் 27) முதல் ஜூன் 29 வரை பலத்த மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

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மழை - பிரதிப் படம்

Updated On :25 ஜூன் 2026, 12:52 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகத்தில் சனிக்கிழமை (ஜூன் 27) முதல் ஜூன் 29 வரை பலத்த மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து வானிலை ஆய்வும் மையம் புதன்கிழமை வெளியிட்ட அறிவிப்பு:

மேற்கு திசை காற்றின் வேகம் மாறுபாடு காரணமாக, வியாழன், வெள்ளிக்கிழமை (ஜூன் 25, 26) மேற்கு தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், கடலோர தமிழகம் மற்றும் வட உள் தமிழகத்திலும் உள்ள இடங்களில் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி மின்னல் மற்றும் 50 கி.மீ.வேகத்தில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. தொடா்ந்து, ஜூன் 27 முதல் ஜூன் 29 வரை தமிழகத்தில் அநேக இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

கனமழை: ஜூன் 27-இல் இரு நாள்கள் கோவை மற்றும் தேனி மாவட்டங்களில் மலைப் பகுதிகள், நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் கன மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதேபோல், ஜூன் 28-இல், திருவள்ளூா், காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, வேலூா், திருவண்ணாமலை, நீலகிரி, கோவை, திருப்பூா், திண்டுக்கல், தேனி, விருதுநகா், தென்காசி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், ஜூன் 29-இல், கோவை மற்றும் தேனி மாவட்டங்கள் மலைப்பகுதிகளிலும், நீலகிரி மாவட்டத்திலும் ஓரிரு இடங்களில் பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

தமிழகத்தில் புதன்கிழமை காலை 8.30 மணி வரையிலான கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக சேலம் மாவட்டம் தம்மம்பட்டி 40 மி.மீ. பதிவானது.

வெப்பநிலை: அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக மதுரை விமான நிலையம் 102.2 டிகிரி ஃபைாரன்ஹீட் பதிவாகியுள்ளது. மதுரை நகரத்தில் 100.76 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டும் பதிவானது.

மீனவா்களுக்கு எச்சரிக்கை: வெள்ளி, சனிக்கிழமை (ஜூன் 26, 27) தென்மேற்கு வங்கக் கடலின் சில பகுதிகள் சூறாவளிக் காற்று 65 கிலோ மீட்டா் வேகத்தில் வீசக் கூடும். அதேபோல், ஜூன் 28-இல் தென்மேற்கு வங்கக் கடலின் சில பகுதிகள் மற்றும் அதனையொட்டிய தென் கிழக்கு வங்கக் கடல் பகுதிகளில் சூறாவளிக் காற்று 65 கிலோ மீட்டா் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். இதனால் மீனவா்களுக்கு இப்பகுதிகளுக்கு மீன் பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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