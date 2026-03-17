தமிழ்நாடு

செந்தில் பாலாஜியிடம் 6 மணி நேரம் விசாரணை!

கரூர் கூட்ட நெரிசல் பலி விவகாரம் தொடர்பாக செந்தில் பாலாஜியிடம் இன்றைய சிபிஐ விசாரணை நிறைவு பெற்றது தொடர்பாக...

சிபிஐ அலுவலகத்தில் செந்தில் பாலாஜி- படம் - எக்ஸ்
Updated On :17 மார்ச் 2026, 11:56 am

கரூர் கூட்ட நெரிசல் பலி விவகாரம் தொடர்பாக தமிழக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியிடம் இன்று (மார்ச் 17) சிபிஐ விசாரணை நடைபெற்றது. தொடர்ந்து 6 மணிநேரத்திற்கும் மேலாக நடைபெற்ற இன்றைய விசாரணை தற்போது நிறைவு பெற்றது.

சம்பவத்தின்போது ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் வந்ததில் செந்தில் பாலாஜிக்கு தொடர்புடையதாகக் கூறி விசாரணை நடைபெற்றதாகத் தெரிகிறது.

கரூர் துயரத்துக்கு செந்தில் பாலாஜியே காரணம் என தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் குற்றம் சாட்டியிருந்தார். விஜய்யிடம் நேற்று விசாரணை நடத்திய சிபிஐ, இன்று செந்தில் பாலாஜியிடம் விசாரணை மேற்கொண்டது.

மார்ச் 17-ஆம் தேதி ஆஜராக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு சிபிஐ அழைப்பாணை அனுப்பியிருந்த நிலையில், விஜய்யிடம் நேற்று முன்தினம் (மார்ச் 15) விசாரணை நடத்தியதைத் தொடர்ந்து, இன்று (மார்ச் 17) செந்தில் பாலாஜியிடம் சிபிஐ விசாரணை மேற்கொண்டது.

கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பா் 27-ஆம் தேதி தவெக தலைவர் விஜய் பங்கேற்ற பிரசார கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.

உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுப்படி இந்த வழக்கில் சிபிஐ விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வழக்கில் கடந்த ஜன. 12, ஜன. 19, மார்ச் 15 ஆகிய தேதிகளில் சிபிஐ அனுப்பிய அழைப்பாணையின்படி தில்லியில் உள்ள அதன் தலைமையகத்தில் விஜய் ஆஜராகி வாக்குமூலத்தைப் பதிவு செய்தார். சிபிஐ தரப்பில் கேட்கப்பட்ட பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்தார்.

இந்நிலையில், தற்போது கரூர் தொகுதிக்குட்பட்ட செந்தில் பாலாஜியிடம் சிபிஐ விசாரணை நடத்தியது. தொடர்ந்து 6 மணிநேரத்திற்கும் மேலாக நடந்த இன்றைய விசாரணை மாலை 5.30 மணியுடன் நிறைவு பெற்றது.

சிபிஐ அலுவலகத்தில் நாளை மீண்டும் செந்தில் பாலாஜி ஆஜராக வேண்டுமா? என்பது குறித்து அதிகாரப்பூர்வமாக இதுவரை தெரிவிக்கப்படவில்லை.

கரூர் பலி: தில்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் ஆஜரானார் செந்தில் பாலாஜி!

கரூர் பலி: தில்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் ஆஜரானார் செந்தில் பாலாஜி!

கரூர் சம்பவம்: விஜய்யிடம் 3-ஆம் கட்ட சிபிஐ விசாரணை நிறைவு!

கரூர் சம்பவம்: விஜய்யிடம் 3-ஆம் கட்ட சிபிஐ விசாரணை நிறைவு!

கரூர் கூட்ட நெரிசல் வழக்கு விசாரணை: சிபிஐ அலுவலகத்தில் விஜய் இன்று ஆஜராகிறார்!

கரூர் கூட்ட நெரிசல் வழக்கு விசாரணை: சிபிஐ அலுவலகத்தில் விஜய் இன்று ஆஜராகிறார்!

கரூர் பலி: மார்ச் 17-ல் சிபிஐ அலுவலகத்தில் ஆஜராகிறார் செந்தில் பாலாஜி!

கரூர் பலி: மார்ச் 17-ல் சிபிஐ அலுவலகத்தில் ஆஜராகிறார் செந்தில் பாலாஜி!

"விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!" - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
"விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!" - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி

பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik

திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்

