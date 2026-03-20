1 - 9 வகுப்புகளுக்கான தேர்வு அட்டவணை! ஏப்.17 முதல் கோடை விடுமுறை!

தமிழ்நாட்டில் 1 - 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான ஆண்டு இறுதி தேர்வுக்கான கால அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Updated On :20 மார்ச் 2026, 1:23 pm

தமிழ்நாட்டில் 1 - 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான ஆண்டு இறுதித் தேர்வுக்கான கால அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் அரசு, அரசு உதவிப்பெறும், தனியார் பள்ளிகளுக்கான ஆண்டு இறுதித் தேர்வுக்கான கால அட்டவணையை பள்ளிக் கல்வி இயக்கம் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டுள்ளது.

அதன்படி, 1 - 3ஆம் வகுப்புகளுக்கு ஏப். 8 முதல் ஏப்.16ஆம் தேதி வரையும், 4,5 வகுப்புகளுக்கு ஏப்.6 முதல் ஏப்.16 வரையும் தேர்வுகள் நடைபெறுகின்றன.

மேலும் 6 முதல் 9ஆம் வகுப்புகளுக்கு ஏப்.1 முதல் ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி வரை தேர்வுகள் நடைபெறும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில் தேர்வுகள் முன்கூட்டியே முடிக்கப்படுகின்றன.

தேர்வுகள் ஏப்ரல் 16ஆம் தேதியுடன் முடிவடையும் நிலையில் அடுத்த நாளில் இருந்து மாணவர்களுக்கு கோடை விடுமுறை தொடங்குகிறது.

Summary

The Tamil Nadu School Education Department has released the annual exam schedule for Classes 1-9 for the 2025-26 academic year.

அடுத்த 2 மணி நேரத்துக்கு 6 மாவட்டங்களில் மழை

1-9 வகுப்புகளுக்கு இறுதித் தோ்வு: அட்டவணை விரைவில் வெளியீடு

‘உள்ளூா் விடுமுறை தோ்தலுக்கு பொருந்தாது’

வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சேவை அட்டவணை வெளியீடு

திருச்செந்தூா் கோயிலுக்கு மீண்டும் சுற்றுப்பேருந்துகள் இயக்கம்

வதந்தி - 2 டீசர்!
"Amit shah - EPS சந்திப்பின் பின்னணி இதுதான்”: விவரிக்கும் பத்திரிகையாளர் Priyan
ப்ளீஸ்..மன்னிச்சிடுங்க..தப்பா பேசிட்டேன் | R Parthiban | C. V. Shanmugam | Aadhav Arjuna | Rajini
4 நாள்களில் எல்லாம் தெரிந்துவிடும்! தில்லியில் EPS பேட்டி | ADMK | BJP
