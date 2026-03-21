Dinamani
ஈரான் போர்! நேட்டோ அமைப்புக்கு தைரியமில்லை: டிரம்ப்கத்தார் எரிவாயு விநியோகம் பாதிப்பு! இந்தியாவிலும் 5 ஆண்டுகளுக்கு பாதிப்பா?ரமலான் திருநாள்! குடியரசுத் தலைவர், பிரதமர் வாழ்த்து!‘ஏஐ’ நுட்பத்தில் தலைவா்களை தவறாக சித்திரிக்கத் தடை: தோ்தல் ஆணையம் எச்சரிக்கை6 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தியா-சீனா இடையே எல்லை வா்த்தகம்108 ஆம்புலன்ஸ் ஊழியா்களுக்கு 8 மணிநேரப் பணி: தொழிலாளா் தீா்ப்பாயம் உத்தரவுஎன்சிஇஆா்டி சட்டக் கல்வி பாடத்திட்டம்: மறு ஆய்வு செய்ய நிபுணா் குழு அமைப்புபுதிய வருமான வரிச் சட்டம் ஏப்ரல் 1 முதல் அமல்: விதிகளை அறிவிக்கை செய்தது சிபிடிடி
/
தமிழ்நாடு

என்ன சொல்கிறார்? யாரைச் சொல்கிறார் நிவேதா பெத்துராஜ்?

தனிநபர் ஒருவர் மீது தவறான தகவலை பரப்புவதாக ஓர் அரசியல் கட்சியின் மீது நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ் குற்றச்சாட்டு

News image

நிவேதா பெத்துராஜ்

கோப்புப் படம்

Updated On :21 மார்ச் 2026, 3:47 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தனிநபர் ஒருவர் மீது வெறுப்பையும் தவறான தகவலையும் பரப்புவதாக பெயர் குறிப்பிடாமல் ஓர் அரசியல் கட்சியின் மீது நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு திரையுலகில் நடித்து வரும் நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், உங்களின் தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவினர் வெறுப்பையும் தவறான தகவலையும் ஒரு தனிநபர் மீது அதிகப்படுத்தினால், அது தலைவராகிய உங்களின் பொறுப்பே. தலைமைப் பண்பு என்பது பாரபட்சம் காட்டக்கூடிய ஒன்றல்ல.

தேர்தல் நேரத்தில் இந்தச் செயல்பாடு மோசமான விளைவுகளுக்குக் கீழே கொண்டு செல்வதாய் இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஏதோவொரு அரசியல் கட்சியின் ஐடி விங் செயல்பாட்டைக் குற்றம் சாட்டியுள்ள நிவேதா பெத்துராஜ், அது எந்தக் கட்சி என்று விவரிக்கவில்லை என்று இணையவாசிகள் குழப்பமடைந்துள்ளனர்.

மேலும், நிவேதா பெத்துராஜின் பதிவின்கீழ் இணையவாசிகள் ஒருவரையொருவர் மாறிமாறி கட்சிகளின் பெயர்களைக் கூறி, சண்டையிட்டும் கொண்டிருக்கின்றனர்.

தேர்தல் நேரத்தில் தனிநபர் ஒருவர் மீதான பொய்யான தகவல்கள் மோசமான விளைவுகளுக்கு வழி வகுக்கும் என்பதைத்தான் நிவேதா பெத்துராஜ் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆனால், அவரின் உள்ளடக்கத்தைப் புரிந்துகொள்ளாது, இதிலும் சிலர் சண்டையிட்டுக் கொள்கின்றனர்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி வீடியோ செய்தி...

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு