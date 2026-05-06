முதல் தோ்தலிலேயே 34.92% வாக்குகளை அள்ளிய தவெக! யாருடைய வாக்குகள் சிதறின?

கட்சியைத் தொடங்கிய இரண்டே ஆண்டுகளில் தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் தனித்துப் போட்டியிட்டு 1,72,26,209 (34.92%) வாக்குகளை நடிகா் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் பெற்றுள்ளது.
இது பெரும்பாலும் அதிமுக, திமுக, நாம் தமிழா் கட்சிகளின் வாக்குகளாகும். 164 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட திமுக 24.19 சதவீத (1,19,29,144) வாக்குகளும்,167 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட அதிமுக 21.21 சதவீத (1,04,62,146) வாக்குகளும், 234 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட நாம் தமிழா் கட்சி 4 சதவீத (19,72,537) வாக்குகளும் பெற்றுள்ளன.
தவெக வருகையால் திமுகவின் 13.51% வாக்குகளும், அதிமுகவின் 12.08 சதவீத வாக்குகளும், நாம் தமிழா் கட்சியின் 2.58 சதவீத வாக்குகளும் பறிபோய் உள்ளன.
இதனால் திமுக ஆட்சியை பறிகொடுத்து இரண்டாம் இடத்துக்கும், அதிமுக எதிா்க்கட்சி அந்தஸ்தை இழந்து மூன்றாம் இடத்துக்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளன.
தவெக வருகையில் தங்கள் கட்சி வாக்குகள் சிதறாது என்று எண்ணிய திராவிட கட்சிகளுக்கு இந்தத் தோ்தல் எதிா்பாராத அதிா்ச்சியை அளித்துள்ளது.
பலம் வாய்ந்த அமைச்சா்களையும், முன்னாள் அமைச்சா்களையும் தவெக புதுமுக வேட்பாளா்கள் எளிதில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றனா்.
கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் சதவீதத்தில்
2021 2026 வித்தியாசம்
திமுக 37.7 24.19 - 13.51
அதிமுக 33.29 21.21 -12.08
நாம் தமிழா் கட்சி 6.58 4.00 -2.58
காங்கிரஸ் 4.27 3.37 -0.9
பாஜக 2.62 2.97 +0.35
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் 1.09 0.66 -0.43
மாா்க்சிஸ்ட் 0.85 0.60 -0.25
விசிக 0.99 1.09 + 0.1
தேமுதிக 0.43 1.20 +0.77
நோட்டா 0.75 0.41 -0.34
கட்சிகள் 2021 2026 வித்தியாசம்
தவெக - 108 +108
திமுக கூட்டணி 159 73 -82
அதிமுக கூட்டணி 75 53 -28
தொடர்புடையது
வரலாறு படைத்தது தவெக!தனிப்பெரும் கட்சியாக வெற்றி!
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் தவெக 5, அதிமுக -1 தொகுதிகளில் வெற்றி
நாமக்கல் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் சி.எஸ். திலீப் வெற்றி
ஆத்தூா் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் ஏ.பி. ஜெயசங்கரன் வெற்றி
வீடியோக்கள்
விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
தினமணி செய்திச் சேவை