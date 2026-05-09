ஹைதராபாதில் தமிழக காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள்

தமிழக காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் 5 போ் ஹைதராபாதில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனா்.

தமிழக காங்கிரஸ் தலைவா் கு.செல்வப்பெருந்தகை - கோப்புப் படம்

Updated On :56 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

தவெக ஆட்சியமைக்க பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க போராடிக் கொண்டிக்கும் நிலையில், காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் ஹைதராபாத் சென்றது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திமுக கூட்டணியில் இருந்து காங்கிரஸ் விலகி தவெகவுக்கு ஆதரவு அளித்தது. இதையடுத்து காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் விஸ்வநாதன், ராஜேஷ் குமாா், ஜமால் முகமது யூனிஸ், தாரகை கத்பா்ட், டி.டி.பிரவீன் ஆகிய 5 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவுடன் தவெக ஆட்சி அமைப்பதற்கான ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் எண்ணிக்கை 112-ஆனது.

இந்நிலையில், தமிழக காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் 5 போ் பாதுகாப்பு கருதி அக்கட்சி ஆட்சியில் உள்ள ஹைதராபாதுக்குச் சென்றுள்ளனா். இதேபோல், அதிமுக எம்எல்ஏக்களும் புதுச்சேரியில் உள்ள சொகுசு விடுதியில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளனா்.

தவெகவுக்காக காங்கிரஸ் தொடா்ந்து போராடும்: கிரீஷ் சோடங்கா்

விஜய் பதவியேற்பு விழாவுக்கு ராகுலுக்கு அழைப்பு!

தவெக தலைமை அலுவலகத்தில் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள், தலைவர்கள்!

ஜாதிய வன்கொடுமை: கடும் நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை தமிழக காங்கிரஸ் தலைவா்

