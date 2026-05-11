தமிழ்நாட்டில் 193 கோடீஸ்வர எம்.எல்.ஏ.க்கள்! சராசரி சொத்து மதிப்பு ரூ. 48.35 கோடி!

தமிழ்நாட்டில் பொறுப்பேற்றுள்ள கோடீஸ்வர எம்.எல்.ஏ.க்களின் எண்ணிக்கை 193 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

ஜனநாயக சீர்திருத்தங்களுக்கான சங்கம் (ஏடிஆர்) மற்றும் தமிழ்நாடு தேர்தல் கண்காணிப்பகம் அமைப்பு ஆகியவை 2026 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற 234 வேட்பாளர்களில் 233 பேரின் சுயவிவரப் பிரமாணப் பத்திரங்களை ஆய்வு செய்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளன.

இதில், தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் திருவள்ளூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற டாக்டர் டி. அருண்குமாரின் பிரமாணப் பத்திரம், இந்திய தேர்தல் ஆணைய இணையதளத்தில் தெளிவாக இல்லாத காரணத்தால் ஆய்வு செய்யப்படவில்லை எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் வெற்றிபெற்றவர்களில் 193 (83%) எம்.எல்.ஏ.க்கள் கோடீஸ்வரர்கள் ஆவர். மொத்த எம்.எல்.ஏ.க்களின் சராசரி சொத்து மதிப்பு ரூ. 48.35 கோடி ஆகும்.

அதிகபட்சமாக லீமாரோஸ் மார்ட்டின் (அதிமுக) – லால்குடி தொகுதி ரூ. 58,637 கோடி+, ச. ஜோசப் விஜய் (தவெக) – பெரம்பூர் / திருச்சிராப்பள்ளி (கிழக்கு) தொகுதிகள் - ரூ. 648 கோடி+, ஆதவ் அர்ஜுனா (தவெக) – வில்லிவாக்கம் தொகுதி - ரூ. 534 கோடி+.

குறைந்தபட்சமாக தாஹிரா (தவெக) – ஆம்பூர் தொகுதி - ரூ. 4 லட்சத்திற்கும் குறைவு, சிவக்குமார் கே. (தவெக) – மயிலம் தொகுதி - ரூ. 5 லட்சத்திற்கும் குறைவு, மாரிமுத்து கே. (இந்திய கம்யூ.) – திருத்துறைப்பூண்டி (தனி) தொகுதி - ரூ. 13 லட்சத்திற்கும் குறைவு.

வெற்றிபெற்ற அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களின் சராசரி சொத்து மதிப்பு ரூ. 152.89 கோடி, தவெக ரூ. 27.09 கோடி, திமுக ரூ. 14.34 கோடி ஆகும்.

193 millionare MLAs in Tamil Nadu! Average Asset Value: Rs 48.35 Crore!

