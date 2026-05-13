மதுக் கடைகள் மூடல் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்த வேண்டும்: கமல்ஹாசன்

கமல்ஹாசன் - கோப்புப் படம்

Updated On :36 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகத்தில் மூடப்படும் மதுக் கடைகளின் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என்று மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித் தலைவா் கமல்ஹாசன் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.

இது குறித்து அவா் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை: தமிழகத்தில் வழிபாட்டுத் தலங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், பேருந்து நிலையங்களுக்கு அருகே உள்ள மதுக் கடைகளை அகற்ற வேண்டும் என்பது தமிழ் குடும்பங்களின் எதிா்பாா்ப்பாக இருந்தது.

இந்த நடவடிக்கையை முதல்வா் விஜய் பதவிக்கு வந்த உடனே மேற்கொண்டுள்ளாா். மதுபானம் விற்பனை என்பது ஓா் அரசாங்கத்தின் பணியாக என்றுமே இருக்கக் கூடாது.

மதுப் பழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் பொறுப்பைத்தான் அரசு கைக்கொள்ள வேண்டும். இந்த நிலையை நோக்கி தமிழக அரசு நகர வேண்டும். இப்போது 717 மதுக்கடைகளை மூடுவதற்கு முதல்வா் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளாா். இந்த எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என்று அதில் தெரிவித்துள்ளாா்.

ஆத்தூரில் டாஸ்மாக் மதுக் கடை மூடல்

குமரி மாவட்டத்தில் 18 மதுக் கடைகள் மூடல்: குளச்சல் எம்எல்ஏ பாராட்டு

சிதம்பரத்தில் மதுக் கடை மூடல்: பொதுமக்கள் வரவேற்பு

மே 1, 4 -இல் மதுக் கடைகள் மூடல்

