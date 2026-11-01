ஓரணியாய் நின்று... தமிழ்நாடு நாளில் எடப்பாடி பழனிசாமி வாழ்த்து!
தமிழ்நாடு நாளில் எடப்பாடி பழனிசாமி வாழ்த்து தெரிவித்தது குறித்து...
எடப்பாடி பழனிசாமி - கோப்புப் படம்
தமிழ்நாடு நாளான இன்று (நவ. 1) அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.
திமுக ஆட்சியில் ஜூலை 28 ஆம் தேதி தமிழ்நாடு நாளாகக் கொண்டாடப்பட்டு வந்த நிலையில், மொழிவாரியாக மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்ட நாளான நவம்பா் 1-ஆம் தேதியை தமிழ்நாடு நாளாக முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான அரசு அண்மையில் அறிவித்திருந்தது.
அதன்படி, தமிழ்நாடு நாளான இன்று பல்வேறு தலைவர்கள் தங்களுடைய வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி தனது எக்ஸ் தளப் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
உலகின் மூத்த மொழியாம் தமிழ் மொழியின் தொன்மையும் சங்க இலக்கியங்களின் செழுமையும் தமிழர் பண்பாட்டின் பெருமையும் போற்றிப் பாதுகாக்கும் பெருநிலமாம் நம் மாநிலம் நமக்கு அமைந்திட்ட வரலாற்று நாள் இன்று. நவம்பர் 1-ஆம் தேதியை தமிழ்நாடு நாளாக அறிவித்தது எனது தலைமையிலான அரசு என்ற பெருமிதத்துடன், தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் எனது உளமார்ந்த தமிழ்நாடு நாள் நல்வாழ்த்துகளை உரித்தாக்குகிறேன்.
வீரத்திலும் அறிவிலும் கலை-பண்பாட்டிலும் சமூக-கல்வி-தொழில் முன்னேற்றத்திலும் சிறந்து விளங்கும் நம் தாய்த்தமிழ்நாடு, அனைத்துத் துறைகளிலும் மேலும் பல உயரங்களைத் தொட்டு, உலக அரங்கில் தனிப்பெருமையுடன் திகழ்ந்திட, தமிழ் கூறும் நல்லுலகின் பிள்ளைகளாம் நாம் அனைவரும் ஓரணியாய் நின்று உழைப்போமென இந்நன்னாளில் உறுதியேற்போம் என்று பழனிசாமி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
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Summary
On the occasion of Tamil Nadu Day today (Nov. 1), AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswami has extended his greetings.
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