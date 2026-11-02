The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
முடி வெட்டாத மாணவர்களுக்கு மொட்டை அடியுங்கள்! ஆசிரியர்களுக்கு அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி அறிவுறுத்தல்!சிறைகளில் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த உயர்நிலைக் குழு: முதல்வர் விஜய் உத்தரவு! ராஜஸ்தானில் சாலைப் பணியின்போது மின்சாரம் பாய்ந்து 8 தொழிலாளர்கள் பலி! தீபாவளியை முன்னிட்டு சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு 160 டாஸ்மாக் பணியாளர்கள் பணியிடை நீக்கம்!நகராட்சி துறை பணி நியமன முறைகேடு! கே.என். நேருவின் மேல்முறையீட்டு மனு தள்ளுபடி!அன்பில் மகேஸுக்கு நவ. 4 வரை போலீஸ் காவல் தவெக ஆட்சியில் புதைக்கப்பட்ட தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி: மு.க. ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு!

அரசு ஊழியர்கள் வேட்டி - சட்டை அணிந்துவர ஆலோசனை! கைவிட சிபிஎம் வலியுறுத்தல்!

அமைச்சரின் அந்த ஆலோசனையை கைவிட வேண்டுமென சிபிஎம் வலியுறுத்தல்.

cpim p shanmugam

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநிலச் செயலர் பெ. சண்முகம் - கோப்புப் படம்

Updated On :

அரசு ஊழியர்கள் வாரம் ஒரு நாள் வேட்டி, சட்டை அணிந்து வர வேண்டும் என்ற ஆலோசனையை கைவிட வேண்டும் என்று சிபிஎம் மாநில செயலர் பெ. சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு நாள் சிறப்பு விழா சென்னை எழும்பூரில் உள்ள அரசு அருங்காட்சியகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசும்போது, ”வாரத்தில் ஒரு நாள் பட்டு வேட்டி, சட்டையை முதல்வர் அணிந்து வருகிறார்.

அதேபோல தமிழகம் முழுவதும் தலைமைச் செயலகம் உள்ளிட்ட அனைத்து அரசு அலுவலகங்களிலும் வாரம் ஒரு நாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் வேட்டி, சட்டை அணிந்து வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என முதல்வரிடம் கோரிக்கை வைத்தேன்.

வேட்டி, சட்டை அணிவது தமிழர்களின் மரபைப் போற்றுவதுடன் கைத்தறி நெசவாளர்களின் வாழ்வாதாரத்துக்கும் உதவும் என்பதால் இதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்ய முதல்வர் உத்தரவிட்டார்.

அதன்படி, தமிழ் வளர்ச்சித் துறை சார்பில் இனி வாரத்தில் ஒருநாள் அனைத்து அரசு அலுவலகங்களிலும் ‘மரபு ஆடை தினம்’ கடைப்பிடிக்கப்பட உள்ளது. அதேபோன்று, தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்ச் சங்கம் உருவாக்கப்படும்” என்றார்.

இது தொடர்பாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் பொதுச் செயலர் பெ. சண்முகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்திருப்பதாவது:

”தமிழ்நாடு தமிழ் வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் வாரத்தில் ஒரு நாள் அரசு ஊழியர்கள் மரபு உடை அணிந்து அலுவலகத்திற்கு வர வேண்டுமென அரசாணை வெளியிட இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். இது முற்றிலும் பொருத்தமற்ற நடவடிக்கை என்பதை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயற்குழு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறது.

மாநிலத்திற்குள்ளேயே மரபு உடை என்பது வேறுபட்டதாகவும் இருக்கிறது. தங்களுடைய மரபு உடையை ஒவ்வொருவரும் அணிந்து வருவது என்பது தேவையற்ற விவாதங்களை எழுப்பும், கேள்விக்குள்ளாக்கப்படும்.

இத்தகைய ஆடை குறித்த வழிகாட்டுதல்கள் நிகழ்கால சமூகச் சூழலில் தவறான முறையில் விரிவாக்கப்படுவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது.  இவற்றையெல்லாம் கணக்கில் கொண்டு அமைச்சரின் அந்த ஆலோசனையை கைவிட வேண்டுமென தமிழ்நாடு அரசை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயற்குழு வலியுறுத்துகிறது” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Summary

CPM State Secretary P. Shanmugam has stated that the proposal for government employees to wear a veshti and shirt one day a week should be abandoned.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அரசு அலுவலகங்களில் வாரம் ஒரு நாள் பாரம்பரிய ஆடை கட்டாயம்: அமைச்சா் ராஜ்மோகன்

அரசு அலுவலகங்களில் வாரம் ஒரு நாள் பாரம்பரிய ஆடை கட்டாயம்: அமைச்சா் ராஜ்மோகன்

வங்கிகளை தனியார்மயமாக்கும் திட்டத்தை மத்திய அரசு கைவிட வேண்டும்: சிபிஎம் வலியுறுத்தல்!

வங்கிகளை தனியார்மயமாக்கும் திட்டத்தை மத்திய அரசு கைவிட வேண்டும்: சிபிஎம் வலியுறுத்தல்!

விஷவாயு தாக்கி 3 பேர் பலி! சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க சிபிஎம் வலியுறுத்தல்!

விஷவாயு தாக்கி 3 பேர் பலி! சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க சிபிஎம் வலியுறுத்தல்!

மக்களுக்கு துரோகம் செய்தவர்களே இடைத்தேர்தலில் போட்டி: சிபிஎம்

மக்களுக்கு துரோகம் செய்தவர்களே இடைத்தேர்தலில் போட்டி: சிபிஎம்

விடியோக்கள்

Enemy of the smuggler Movie Review | T. Samaya Murali | Radhika Sarathkumar | Kaali Venkat | Lal

Enemy of the smuggler Movie Review | T. Samaya Murali | Radhika Sarathkumar | Kaali Venkat | Lal

சிறைக் காவலர்கள் குறைவா? தப்பிக்கும் கைதிகள்! | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்! | TVK

சிறைக் காவலர்கள் குறைவா? தப்பிக்கும் கைதிகள்! | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்! | TVK