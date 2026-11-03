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தீபாவளி: முதியோர் ஓய்வூதியப் பயனாளிகளுக்கு இன்று முதல் இலவச வேட்டி, சேலை!

முதியோர் ஓய்வூதியப் பயனாளிகளுக்கு இன்று முதல் இலவச வேட்டி, சேலை விநியோகம்...

CM Vijay

முதல்வர் ஜோசப் விஜய் - IANS

Updated On :

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, முதியோர் ஓய்வூதியம் பெறும் பயனாளிகளுக்கு இன்று முதல் இலவச வேட்டி, சேலைகள் விநியோகிக்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டிருக்கும் அறிக்கையில் தெரிவித்திருப்பதாவது:

“தமிழ்நாடு அரசு, ஒவ்வொரு ஆண்டும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு முதியோர் ஓய்வூதியம் பெறும் பயனாளிகளுக்கு விலையில்லா வேட்டி, சேலைகளை நியாய விலைக் கடைகள் மூலம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

அதன்படி, தீபாவளி 2026 பண்டிகைக்கான வேட்டி, சேலைகள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு, தற்போது மாநிலம் முழுவதும் உள்ள நியாய விலைக் கடைகளுக்கு நகர்வு செய்யப்பட்டு இன்று (03.11.2026) முதல் வழங்கப்படுகிறது.

முதியோர் ஓய்வூதியம் பெறும் குடும்ப அட்டைதாரர்கள், 07.11.2026-க்குள் தங்களது நியாய விலைக் கடைகளில் விலையில்லா வேட்டி, சேலைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். பயனாளிகள் தங்களது குடும்ப அட்டையுடன் நேரில் சென்று பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

இத்திட்டம் எவ்வித தாமதமுமின்றி செயல்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்ய, கூட்டுறவுத் துறை அலுவலர்கள் நியாய விலைக் கடைகளுக்கான நகர்வு மற்றும் விநியோகப் பணிகளை தீவிரமாகக் கண்காணித்து வருகின்றனர்” எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Summary

Diwali: Free dhotis and sarees for old-age pension beneficiaries starting today

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