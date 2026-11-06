பெரியார் அறிவுலகம்: சில அதிகாரிகள் - பதிப்பாளர்களின் கூட்டு ஊழலா? மனுஷ்ய புத்திரன் குற்றச்சாட்டு
பெரியார் அறிவுலகத்தில் புத்தகம் கொள்முதலில் ஊழல் நடந்திருப்பது அதிர்ச்சியளிப்பதாக எழுத்தாளர் மனுஷ்ய புத்திரன் பதிவு...
பெரியார் அறிவுலகம். - DNS
கோவை பெரியார் அறிவுலகத்தில் புத்தகம் கொள்முதலில் ஊழல் நடந்திருப்பது அதிர்ச்சியளிப்பதாகவும் சில அதிகாரிகள் - சில பதிப்பாளர்களின் கூட்டின் மூலமே இது நடந்திருக்க வாய்ப்பிருக்கிறது என்றும் எழுத்தாளர் மனுஷ்ய புத்திரன் கூறியுள்ளார்.
கோவையில் திமுக ஆட்சியில் கட்டப்பட்டு, கடந்த மாதம் முதல்வர் ச. ஜோசப் விஜய்யால் திறந்துவைக்கப்பட்ட பெரியார் அறிவுலகத்துக்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நூல்களில் ஊழல் நடந்திருப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
போலி பதிப்பகம் பெயரில் போலி எழுத்தாளர்கள், தவறான தகவல்கள் என 1,500 -க்கும் மேற்பட்ட நூல்கள் இடம்பெற்றிருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதற்கு முதல்வர் விஜய் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளதுடன், இதுதொடர்பாக விசாரணை தொடங்கியுள்ளதாக தமிழக பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறியுள்ளார்.
இந்நிலையில் திமுக ஆட்சியில் சென்னை மாநகர நூலக ஆணைக் குழுவின் தலைவராக இருந்தவரும் எழுத்தாளர் - கவிஞருமான மனுஷ்ய புத்திரன் இதுபற்றி தனது சமூக ஊடகப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
"கோவை பெரியார் அறிவுலகத்திற்கு முறைகேடாக கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நூல்கள் குறித்த பெருமாள் முருகனின் கட்டுரை மிகுந்த அதிர்ச்சியளிக்கிறது.
கடந்த திமுக அரசு வெளிப்படையான நூலக கொள்முதல் கொள்கையை செயல்படுத்தி பொது நூலகத் துறையை சூறையாடி வந்த ஊழல் பெருச்சாளிகளுக்கு முடிவு கட்டிய சூழலில் இப்போது ஒரு ஊர் பேர் தெரியாத பதிப்பகத்திடம் பெரும் தொகைக்கு போலி நூல்கள் பெரியார் அறிவுலகத்திற்கு வாங்கப்பட்டிருக்கும் செய்தி பொது நூலகத்துறையை காலகாலமாக சீரழித்துவந்த சக்திகள் மீண்டும் களத்திற்கு வந்திருப்பதையே காட்டுகிறது. சில அதிகாரிகள்- சில பதிப்பாளர்களின் கூட்டின் மூலமே இது நடந்திருக்க வாய்ப்பிருக்கிறது.
இந்நிலையில் கீழ்கண்ட உடனடி நடவடிக்கைகள் தேவை
1. பெரியார் அறிவுலகம் போன்ற சிறப்பு நூலகங்களுக்கு நூல்கள் கொள்வது செய்யப்பட்டதற்கு பொதுவான விதிமுறைகள் ஏதும் பின்பற்றப்பட்டதா என்பதைக் கண்டறிய வேண்டும்.
2. வாங்கப்பட்ட நூல்கள் எந்த தரத்தினாலானது என்பதை மதிப்பிடுவதற்கு எழுத்தாளர்கள், சிந்தனையாளர்களைக் கொண்ட ஒரு குழு உடனடியாக அமைக்கப்பட வேண்டும்.
3. போலி முகவரி அல்லது போலி ஐஎஸ்பிஎன் (ISBN) மூலமாக நூல்கள் விநியோகிக்கப்பட்டு இருந்தால் அந்த பதிப்பகத்தின் மேல் உடனடியாக சட்ட நடவடிக்கை தேவை.
4. சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் ஏதேனும் ஒரு பதிப்பகத்தின் நூல் அதிக அளவில் வாங்கப்பட்டிருந்தாலோ அல்லது நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையைத் தாண்டி அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்டிருந்தாலோ அந்த நூலக ஆணையை வழங்கிய அதிகாரிகள் மேல் நடவடிக்கை தேவை.
5. பிழையான, போலியான புத்தகங்களை வழங்கிய பதிப்பாளருக்கு வழங்கப்பட்ட நூலக ஆணை ரத்து செய்யப்பட்டு அந்தப் பணம் திரும்பப் பெறப்பட்டு அந்த நூல்கள் நூலகத்திலிருந்து அகற்றப்பட வேண்டும்.
எங்களைப் போன்ற பதிப்பாளர்கள் ஒரு புத்தகத்தை உருவாக்குவதற்கும் அதை விற்பதற்கும் படாதபாடுபட்டு செத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். சில நூறு புத்தகங்களை விற்பதற்காக ஊர் ஊராய் புத்தகக் கண்காட்சிகளைத் தேடி அலைகிறோம். ஆனால் சில வழிப்பறிக்கொள்ளையர்கள் அசலான பதிப்பகங்களுக்கு வரவேண்டிய நூலக ஆணைகளை பறித்துக்கொள்வதுடன் நூலகங்களை குப்பைக் கிடங்காக்கி அறிவு சால் இயக்கத்திற்கு புதைகுழி தோண்டுகிறார்கள்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
Summary
Writer manushya puthiran on Periyar Arivulagam book procurement row
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