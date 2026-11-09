தீபாவளியில் 9-வது கொலை! சென்னையில் இளைஞர் வெட்டிக் கொலை!
சென்னையில் இளைஞர் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டது பற்றி...
தனுஷ் - படம்: எக்ஸ்
சென்னையில் முன்விரோதம் காரணமாக இளைஞர் தனுஷ் என்பவர் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டார்.
சென்னை வியாசர்பாடியில் முன்விரோதம் காரணமாக சிலம்பரசன் என்பவரை ஒரு கும்பல் கொலை செய்ய முயற்சித்துள்ளது.
இதில், சிலம்பரசன் தப்பியோடிய நிலையில், அவரது தம்பி தனுஷ் (வயது 18) கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த கொலையைச் செய்த சூரியா, அவரது தந்தை உள்பட 5 பேர் கொண்ட கும்பலை காவல்துறை தேடி வருகின்றது.
தமிழ்நாட்டில் தீபாவளி பண்டிகையான நேற்று மட்டும் மொத்தம் 9 பேர் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
திருச்சியில் 3 கொலைகள்
திருச்சி சமயபுரத்தில் கூலி வேலை செய்து வந்த 17 வயதான ராகுல் மற்றும் விஷால் ஆகிய இருவரும் நேற்றிரவு வெட்டிப் படுகொலை செய்யப்பட்டனர்.
முகம் சிதைக்கப்பட்ட நிலையில் விஷாலும், தலையில் பலத்த வெட்டுக் காயங்களுடன் ராகுலும் சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்டனர். இவர்கள் கொலை முன்விரோதம் காரணமாக நடைபெற்றதா என்ற கோணத்தில் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதேபோல், திருச்சி புறத்தாக்குடியில் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர் கிறிஸ்டோபர் என்பவர் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.
கடலூர்
கடலூர் பெரிய கட்டுப்பாளையம் பகுதியில் மது அருந்தும்போது நண்பர்களிடையே ஏற்பட்ட வாய்த் தகராறில் ரெளடி பிரிதிவிராஜ் என்பவர் கொலை செய்யப்பட்டார்.
இந்த கொலையை ரெளடி அருளரசு மற்றும் அவரது தம்பி அன்பரசன் இணைந்து செய்த நிலையில், பதுங்கியிருந்த அருளரசை காவல்துறையினர் சுட்டுப் பிடித்தனர்.
சிவகங்கை
சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரையில் கொலை வழக்கில் சிறையிலிருந்த ரெளடி விக்னேஷ், ஜாமீனில் வெளிவந்த நிலையில் மர்ம நபர்கள் நேற்றிரவு வெட்டி படுகொலை செய்தனர்.
அவரது நண்பர் முனியாண்டி வெட்டுக் காயங்களுடன் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இதேபோல், கல்லல் அருகே ரெளடி நவீன் என்பவர் படுகொலை செய்யப்பட்ட நிலையில், சிவகங்கை காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தேனி
தேனி சமதர்மபுரம் அருகே காவல்துறை சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் செந்தில்குமார், மதுபோதை கும்பலால் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சாலையை மறித்து பட்டாசு வெடித்து ரீல்ஸ் எடுத்தவர்களை தட்டிக் கேட்ட செந்தில்குமாரை, மதுபோதையில் இருந்த இளைஞர்கள் அடித்துக் கொன்றுள்ளனர்.
இந்த வழக்கில் 3 பேரை கைது செய்துள்ள தேனி காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
திருவள்ளூர்
திருவள்ளூர் மாவட்டம் சென்றான்பாளையம் அருகே ஆந்திரத்தைச் சேர்ந்த மேகலா (வயது 24) என்ற இளம்பெண்ணை பிரசாத் என்பவர் குத்திக் கொலை செய்துள்ளார்.
பிரசாத்தை கைது செய்துள்ள பென்னலூர் பேட்டை காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
Summary
9th murder in Diwali day! Young man hacked to death in Chennai!
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