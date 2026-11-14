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மேட்டூர் அணை நீர்வரத்து சரிவு: நவ. 14 நிலவரம்!

மேட்டூர் அணை நிலவரம் தொடர்பாக...

Mettur Dam

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து வினாடிக்கு 2,612 கன அடியாகக் குறைந்துள்ளது. - கோப்புப் படம்

Updated On :

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து வினாடிக்கு 2,612 கன அடியாகக் குறைந்துள்ளது.

மேட்டூர் அணைக்கு வெள்ளிக்கிழமை மாலை வினாடிக்கு 2,678 கனஅடி வீதம் வந்து கொண்டிருந்த நீர்வரத்து சனிக்கிழமை காலை வினாடிக்கு 2,612 கனஅடியாக சற்று குறைந்துள்ளது .

அணையில் இருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கு வினாடிக்கு 1000 கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது. பாசனத்திற்கு திறக்கப்படும் நீரின் அளவைவிட அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு அதிகமாக இருப்பதால் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 61.26 அடியிலிருந்து 61.37 அடியாக உயர்ந்துள்ளது.

நீர் இருப்பு 25.71 டிஎம்சியாக உள்ளது.

Decline in water inflow to Mettur Dam: Status as of Nov 14!

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