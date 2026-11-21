வாய்கிழிய வசனம் பேசிய முதல்வருக்கு உறுத்தவில்லையா? கனிமொழி கேள்வி!
தவெக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை என திமுக எம்பி கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார்.
முதல்வர் விஜய் - திமுக எம்.பி. கனிமொழி - கோப்புப் படம்
தவெக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை என திமுக எம்பி கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 11 ஆம் வகுப்பு மாணவியை வீடு புகுந்து குத்திக் கொலை செய்த நபர், தானும் தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து, அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவர்மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக சமூக ஊடகங்களில் பதிவிட்டுள்ள திமுக எம்பி கனிமொழி, “தூத்துக்குடி மாவட்டம், வேதமாணிக்கபுரத்தில் 11-ஆம் வகுப்பு மாணவி வீடு புகுந்து குத்திக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் மிகுந்த அதிர்ச்சியளிக்கிறது.
பெண்களுக்கு எங்கும் பாதுகாப்பில்லை எனும் மோசமான சூழலுக்குள் தமிழ்நாட்டைத் தள்ளியிருக்கிறது தரங்கெட்ட தவெக அரசு.
வீடு புகுந்து பெண்கள் தாக்கப்படுவதும் கொல்லப்படுவதும் அன்றாடச் செய்தியாகிக்கொண்டிருக்கிறது. சிங்கப் பெண் அதிரடிப்படை எங்கே போய்த் தூங்கிக்கொண்டிருக்கிறது?
பெண்களின் பாதுகாப்பு குறித்து வாய்கிழிய வசனம் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களே, இந்தச் சம்பவங்கள் கொஞ்சம் கூட உங்களை உறுத்தவில்லையா?” எனக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Summary
Doesn't it bother the Chief Minister, who spoke so vociferously? Kanimozhi asks!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.