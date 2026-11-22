ஏரிகளில் மழைக் காலங்களில் நீரின் அளவை கண்காணித்து ஷட்டா்களை இயக்க தானியங்கி கருவிகள்!
ஏரிகளில் மழைக் காலங்களில் நீரின் அளவை கண்காணித்து ஷட்டா்களை இயக்க தானியங்கி கருவிகள்...
ஒரே இடத்திலிருந்து கண்காணிக்கும் வகையில் பூண்டி ஏரியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள முதன்மை கட்டுப்பாட்டு மைய ராட்சத ஆன்டெனா.
சென்னைக்கு குடிநீா் வழங்கும் ஏரிகளில் மழைக்காலங்களில் நீரின் அளவை சென்சாா் மூலம் கண்காணித்து நவீன தொழில் நுட்ப வசதியுடன் ஒரே இடத்திலிருந்து ஷட்டா்களை இயக்க ஏதுவாக பூண்டி ஏரியில் ரூ.32 கோடியில் தானியங்கி கருவிகள் அமைத்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்படவுள்ளன.
சென்னைக்கு முக்கிய குடிநீா் ஆதாரங்களான திருவள்ளூா் அருகே உள்ள பூண்டி, புழல், செம்பரம்பாக்கம் ஏரிகளில் ஆண்டுதோறும் மழைக்காலங்களில் அதிக நீா் வரத்தால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும். இந்த ஏரிகள் முழுக்கொள்ளளவை எட்டினால், அரசு மற்றும் மாவட்ட நிா்வாகத்திடம் அனுமதி பெற்று, அந்த ஏரிக்காரையோர பகுதிகளில் வசித்து வரும் மக்கள் ஆற்றுப்பகுதிக்குள் செல்ல அபாய எச்சரிக்கை ஒலி எழுப்புவாா்கள்.
அதையடுத்து பணியாளா்கள் மூலம் மோட்டாா் இயக்கி ஷட்டா்கள் வழியாக உபரி நீா் திறந்து விடுவது வழக்கமாக இருந்து வந்தது. இதற்காக பணியாளா்கள் அங்கு நாள்தோறும் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்து அதிகாரிகள் உத்தரவுக்கு ஏற்ப உபரி நீா் திறப்பு அதிகரிக்கவும், குறைக்கவும் செய்வது வழக்கமாகும். ஆனால், இதை தவிா்க்கும் வகையில் தானியங்கி கருவிகள் அமைத்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
நவீன தொழில் நுட்பத்துடன் கூடிய தானியங்கி கருவி: ஏரிகளில் மழைக்காலங்களில் நீா் வரத்தை கண்காணிக்கவும், வெள்ள அபாயத்தை தவிா்க்கும் நோக்கத்தில் நீரின் அளவை சென்சாா் மூலம் கண்காணித்து செயற்கைகோள் வசதியுடன் கணிப்பொறி மூலம் ஒரே இடத்திலிருந்து ஷட்டா்களை இயக்க தானியங்கி கருவிகள் பொருத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதற்காக பூண்டி ஏரி பூங்காவில் ராட்சச நவீன ஆன்டெனா உடன் செயற்கை கோள், ஒவ்வொரு ஷட்டருக்கும் சென்சாா் கருவிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
ஏரியின் நீரின் அளவை கண்காணிக்கவும், ஷட்டா்கள் வழியாக உபரிநீா் வெளியேறும் பகுதியில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் சூரிய ஒளி மின்சார வசதியுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ஏரிகளின் நீா் இருப்பையும் மிகவும் துல்லியமாக அறிந்து கொள்ள முடியும்.
ஒவ்வொரு ஷட்டருக்கும் சென்சாா்....: இந்த குடிநீா் வழங்கும் ஏரிகளில் மழைக்காலங்களில் நீா்வரத்தை கண்காணிக்கவும், வெள்ள அபாயத்தைத் தவிா்க்கவே நவீன தானியங்கி மற்றும் மத்திய கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் சென்னைக்கு குடிநீா் வழங்கும் ஏரிகளில் வெள்ள மேலாண்மை மற்றும் நீா் சேமிப்பை மேம்படுத்த நீா்வளத்துறை சாா்பில் நவீன தானியங்கி கருவிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
இது செயற்கைக்கோள் மற்றும் தொலை உணரி தரவுகள் மூலம் நீரின் வரத்து, இருப்பு மற்றும் திறப்பு அளவுகளைத் துல்லியமாக கண்காணிக்கவும் உதவுகிறது. இதற்காக நீா்மட்டம் மற்றும் நீா்வரத்து அளவைக் துல்லியமாக அறிய ஷட்டா்களில் உணா்விகள்(சென்சாா்), நீா்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் தானியங்கி மழை அளவி மாணிகளும் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. சென்னை மையத்தில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு அறை மூலம் அனைத்து ஏரிகளும் கணிப்பொறி மூலம் ஒரே இடத்திலிருந்து கண்காணிக்கப்படும். இதன் மூலம் நீா் நிரம்பும் நேரத்தை முன்கூட்டியே கணக்கிட்டு சரியான நேரத்தில் உபரிநீரை வெளியேற்ற முடியும். அதேபோல் கோடைகால நீா் மேலாண்மை மற்றும் பேரிடா் காலங்களில் மனிதத் தவறுகளை தவிா்த்து துல்லியமாகச் செயல்படும் வகையில் நவீன வசதிகளுடன் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
பூண்டி ஏரியில் முதன்மை கட்டுப்பாட்டு மையம்: இதுகுறித்து நீா்வளத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது. ஏரிகளில் நீா் இருப்பு மற்றும் மதகுகளின் நிலை, வெள்ளத்தின் போது அவசர கால நீா் வெளியேற்றம், நீரைத் தேக்கி வைத்தல் மற்றும் குடிநீா் விநியோகத்தை முறைப்படுத்தவும் போன்ற முடிவுகளை தங்களது நிா்வாகத்துறை அலுவலகத்தில் இருந்தே செயல்படுத்த முடியும்.
பூண்டி நீா்த்தேக்கத்திலிருந்து உபரிநீா் வெளியேற்றும் மதகு, இணைப்புக் கால்வாய் மதகு, பேபி கால்வாய் மதகு என மொத்தம் 22 மதகுகளும், செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் 24 மதகுகள், புழல் ஏரியில் 2 மதகுகள் என தற்போது சென்சாா் தொழில்நுட்பம் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் சரியான நேரத்தில் தகவல் பெறுதல், வெளிப்படையான நீா் விநியோகம், ஏரிக்கு நீா் வரத்தை உறுதி செய்வதோடு, வெள்ளத்தைக் கண்காணித்து ஏரிகளின் நீா் இருப்பு அளவுகளை சரியான முறையில் பராமரிக்க முடியும். இதற்காக பூண்டி ஏரியில் முதன்மைக் கட்டுப்பாட்டு மையமும் அதனுடன் செம்பரம்பாக்கம், புழல் ஏரிகளும் இணைக்கப்பட்டு உள்ளது. இதை சேப்பாக்கம் நீா்வளத்துறை அலுவலகத்தில் ஒரே இடத்தில் இதற்கான கட்டுப்பாட்டு அறைகள் உள்ளதால் அதிகாரிகள் கண்காணித்து உடனே நடவடிக்கை மேற்கொள்ள முடியும்.
இத்திட்டத்தை சென்னை குடிநீா் வாரியம் மற்றும் சென்னை மாநகராட்சியுடன் இணைந்து நீா்வளத்துறை ரூ.32 கோடியில் தானியங்கி தொழில் நுட்பத்தை நிறுவியுள்ளதாகவும் அவா் தெரிவித்தாா்.
Summary
Automated devices to monitor water levels in lakes during the rainy season and operate the shutters!
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