அடுத்த 3 மணி நேரத்துக்கு தமிழகத்தின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் மழை தொடரும்!
இரவு 7 மணி வரை தமிழகத்தின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு.
மழை - கோப்புப்படம்
அடுத்த 3 மணி நேரத்துக்கு தமிழகத்தின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் மழை தொடரும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
சுமார் 3.1 கி.மீ. முதல் 4.5 கி.மீ. உயரம் வரை தமிழக பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது. சுமார் 1.5 கி.மீ. உயரம் வரை தெற்கு கடலோர ஆந்திர பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது.
சுமார் 1.5 கி.மீ. உயரம் வரை தெற்கு கடலோர ஆந்திர பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சியிலிருந்து வடமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள் வரை, ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வுப் பாதை (Trough) நிலவுகிறது.
இதன் காரணமாக அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் (இரவு 7 மணி வரை) செங்கல்பட்டு, தருமபுரி, காஞ்சிபுரம், கன்னியாகுமரி, கிருஷ்ணகிரி, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், ராணிப்பேட்டை, சிவகங்கை, தென்காசி, திருவள்ளூர், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, வேலூர், விழுப்புரம், விருதுநகர் மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
அரியலூர், சென்னை, கோயம்புத்தூர், கடலூர், திண்டுக்கல், ஈரோடு, கள்ளக்குறிச்சி, கரூர், மதுரை, நாமக்கல், பெரம்பலூர், சேலம், தஞ்சாவூர், தேனி, நீலகிரி, திருச்சி மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
The Chennai Meteorological Centre has stated that rain will continue in most districts of Tamil Nadu for the next 3 hours.
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