மழைக்கால பணியை அரசியலாக்க விரும்பவில்லை: அமைச்சா் ராஜ்மோகன்
சென்னையில் மழைக்கால பணிகள் குறித்து திமுகவினா் கருத்துக்கு எதிா் கருத்து கூறி, அரசியலாக்க விரும்பவில்லை என அமைச்சா் ராஜ்மோகன் கூறினாா்.
அமைச்சர் ராஜ்மோகன் - கோப்புப் படம்
சென்னையில் மழைக்கால பணிகள் குறித்து திமுகவினா் கருத்துக்கு எதிா் கருத்து கூறி, அரசியலாக்க விரும்பவில்லை என பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா் ராஜ்மோகன் கூறினாா்.
சென்னை மாநகராட்சி அலுவலா்கள் கூட்டுறவு சங்க பண்டக சாலையில், அரசின் சலுகை விலையில் சன்னரக அரிசி உள்ளிட்ட 5 வகை சமையல் பொருள்கள் விநியோகத்தை ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கி வைத்த அவா் பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது: சா்வதேச போா்ச்சூழல் போன்ற காரணங்களால் அரிசி உள்ளிட்டவற்றின் விலை உயா்ந்துள்ளது. இதையடுத்து சாமானியா்களுக்காக அரசு குறைந்த விலையில் சன்னரக அரிசி உள்ளிட்டவற்றை விநியோகிக்கிறது.
சென்னையில் ஒரே நாளில் எதிா்பாா்க்காத வகையில் அதிகமான மழை பெய்துள்ளது. ஆனாலும், அதிகாரிகள் விடிய விடிய செயல்பட்டு மழைநீா் தேங்கிய இடங்களில் நீரை வெளியேற்றி சீரமைத்துள்ளனா். மாநகராட்சி சுரங்கப் பாதைகளில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்படவில்லை.
எழும்பூா் தொகுதியில் புதுப்பேட்டை உள்ளிட்ட இடங்களில் சாலையில் இருந்து வீடுகள் பள்ளமாக இருப்பதால் மழைநீா் புகுந்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறிய மழைநீா் வடிகால்வாய்களில் நெகிழி உள்ளிட்ட குப்பைகள் சோ்ந்து அடைத்திருப்பதால், மழைநீா் செல்லாமல் பல இடங்களில் தேங்கி பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
திமுகவினா் அரசு மீதும், மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மீதும் குறைகூறுவது சரியல்ல. மழை பாதிப்பு தடுப்புப் பணிகளுக்கான ஆய்வு, ஆலோசனைக் கூட்டம் சரியான நேரத்தில் நடைபெற்றது. அதனடிப்படையில்தான் தற்போது பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
எனவே, மழைக்கால பணிகளை அரசியலாக்கி திமுகவினா் மீது குற்றஞ்சாட்ட விரும்பவில்லை. வானிலை ஆய்வு மையத்துடன் இணைந்து மழை நிலவரத்துக்கு ஏற்பவே அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது என்றாா்.
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