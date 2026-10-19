ஆயுத பூஜை: முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரயில் இயக்கம்!
ஆயுத பூஜையையொட்டி பயணிகள் வசதிக்காக முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படவுள்ளது குறித்து...
கோப்புப் படம்
ஆயுத பூஜையையொட்டி பயணிகள் வசதிக்காக முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படவுள்ளது.
ஆயுதபூஜை விடுமுறைக்காக திருச்சி - சென்னை எழும்பூர் - இடையே முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படவுள்ளது.
திருச்சியில் இன்றிரவு 10.25 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில் நாளை (அக். 20) காலை 7 மணிக்கு சென்னை எழும்பூர் வந்தடையும்.
மேலும், தாம்பரம் - செங்கோட்டை இடையே இன்றும், செங்கோட்டை - தாம்பரம் இடையே நாளையும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படவுள்ளன.
இதேபோன்று சென்னை சென்ட்ரல் - கொல்லம் இடையே இன்றும், கொல்லம் - சென்னை சென்ட்ரல் இடையே நாளையும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படவுள்ளன. தாம்பரம் - திருநெல்வேலி இடையேயும் நாளை சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படவுள்ளது.
Summary
Ayudha Pooja Special trains without reservations will operate
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