கடன் வாங்குவதை 21% குறைத்த தமிழ்நாடு அரசு!
வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்காகக் கடன் வாங்குவதை தமிழ்நாடு அரசு குறைத்தது குறித்து...
தமிழ்நாடு அரசு - கோப்புப் படம்
நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் அரையாண்டில் வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்காகக் கடன் வாங்குவதை தமிழ்நாடு அரசு குறைத்துள்ளது.
கடந்த ஆண்டுகளில் நாட்டில் அதிகம் கடன் வாங்கும் மாநிலங்களின் பட்டியலில் தமிழ்நாடு இரண்டாமிடத்தில் இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில், 2026 - 27 நிதியாண்டின் முதல் அரையாண்டில் (ஏப்ரல் - செப்டம்டர்) வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்காகக் கடன் வாங்கும் விகிதத்தை தமிழ்நாடு அரசு 21 சதவிகிதம் குறைத்துள்ளது.
கடந்தாண்டில் இதே காலகட்டத்தில் ரூ. 51,300 கோடியாக இருந்த கடன்தொகை, நடப்பு நிதியாண்டில் ரூ. 40,500 கோடியாகச் சரிந்துள்ளது. இதன்மூலம், அதிகம் கடன் வாங்கும் மாநிலங்களின் பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தில் இருந்து ஐந்தாம் இடத்துக்கு தமிழ்நாடு இறங்கியது.
அதிகம் கடன் வாங்கும் பட்டியலில் தற்போது முதலிடத்தில் மகாராஷ்டிரமும், இரண்டாமிடத்தில் ஆந்திர பிரதேசமும், மூன்றாமிடத்தில் தெலங்கானாவும், நான்காமிடத்தில் ராஜஸ்தானும், ஐந்தாமிடத்தில் தமிழ்நாடும் உள்ளது.
ஜிஎஸ்டி, சீரான வரி வருவாய், மத்திய அரசிடமிருந்து தடையின்றி கிடைத்த வரிப் பங்கீடு ஆகியவற்றால் கடன் தேவை குறைந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இருப்பினும், அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரையிலான மூன்றாம் காலாண்டில் ரூ. 48,000 கோடி கடன் வாங்கவும் மாநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Summary
The Tamil Nadu government has reduced borrowing for development projects by 21% in the first half of the current financial year
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