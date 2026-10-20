வானிலை எச்சரிக்கை! அக். 23ல் உருவாகிறது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி!
தென் கிழக்கு வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்தத் தாழ்வு பற்றி..
புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி - file photo
தென் கிழக்கு மற்றும் அதை ஒட்டிய கிழக்கு மத்திய வங்கக்கடல் பகுதியில் அக். 23-ஆம் தேதி புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் அக். 15-ஆம் தேதி வடகிழக்குப் பருவமழை, தமிழ்நாடு, கேரளம், புதுவையில் தொடங்கியதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
இதன் காரணமாக, சென்னை உள்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் ஆங்காங்கே மிதமான மழை முதல் கனமழை வரை பரவலாக பெய்து வருகின்றது. ஒரு சில மாவட்டங்களில் வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது.
இதனிடையே, தென்மேற்கு அரபிக்கடலில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப்பகுதி வலுப்பெற்ற ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதியாக, அதே பகுதியில் நிலைகொண்டுள்ளது.
அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதியானது மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகரக்கூடும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் புயல் சின்னம் நாளை (அக். 21) காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதியாக வலுவிழந்து, அக். 22-ல் சோமாலியா கடற்கரை நோக்கி நகரும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், அக். 23-ல் தென் கிழக்கு மற்றும் அதை ஒட்டிய கிழக்கு மத்திய வங்கக்கடல் பகுதியில் புதிய காற்றழுத்தத் தாழ்வு உருவாக உள்ளது. இந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வானது தாய்லாந்து வளைகுடா பகுதி மற்றும் மியான்மரில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது.
வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நாளை காலைக்குள் வடக்கு அந்தமான் கடல் பகுதியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இதன் தாக்கத்தால் தென் கிழக்கு மற்றும் அதை ஒட்டிய கிழக்கு மத்திய வங்கக் கடலில் காற்றழுத்தத் தாழ்வுப்பகுதி உருவாகக்கூடும்.
புதிய காற்றழுத்தத் தாழ்வுப்பகுதி மேற்கு - வட மேற்காக நகர்ந்து மேலும் வலுப்பெறக் கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
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