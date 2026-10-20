அரபிக்கடலில் வலுப்பெற்ற புயல் சின்னம்!
தென்மேற்கு அரபிக்கடலில் நிலவும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி தொடர்பாக...
அரபிக்கடலில் வலுப்பெற்ற புயல் சின்னம்! - படம்: இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்
தென்மேற்கு அரபிக்கடலில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி அதே பகுதியில் நிலைகொண்டுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
அரபிக்கடலில் உருவான காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி வலுப்பெற்ற ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதியாக, அதே பகுதியில் நிலைகொண்டுள்ளது.
அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதியானது மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகரக்கூடும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் புயல் சின்னம் நாளை (அக். 21) காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதியாக வலுவிழந்து, அக். 22-ல் சோமாலியா கடற்கரை நோக்கி நகரும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த வாரத்தில் தமிழகத்தையொட்டிய தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக முன்னதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இரு புயல் சின்னங்கள் காரணமாக, தென்மேற்கு அரபிக் கடலில் இருந்து கேரளம், தமிழகம் வழியாக தென்கிழக்கு வங்கக் கடல் வரை வளிமண்டலத் தாழ்வுப் பாதை நிலவ வாய்ப்புள்ளது.
இதனிடையே, இந்த வானிலை சூழல்கள் காரணமாக தமிழகம், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அடுத்த இரு வாரங்களுக்கு பலத்த மழை வாய்ப்புள்ளதாகக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
The India Meteorological Department has stated that the deep depression that was present in the southwest Arabian Sea has persisted in the same area.
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