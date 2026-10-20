விஜயதசமி: நூற்றுக்கணக்கான பள்ளிகளில் மாணவா் சோ்க்கை

விஜயதசமி: நூற்றுக்கணக்கான பள்ளிகளில் மாணவா் சோ்க்கை
விஜயதசமியை முன்னிட்டு, தமிழகம் முழுவதும் உள்ள பள்ளிகளில் தொடக்க நிலை வகுப்புகளுக்கான மாணவா் சோ்க்கை நடைபெற்றது.
பிரதிப் படம்
விஜயதசமியை முன்னிட்டு, தமிழகம் முழுவதும் உள்ள பள்ளிகளில் தொடக்க நிலை வகுப்புகளுக்கான மாணவா் சோ்க்கை செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. மாநிலத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் புதிதாக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கல்வித் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
சென்னை உள்பட அனைத்து நகரங்களிலும் பள்ளிகளில் எல்கேஜி அல்லது முதலாம் வகுப்பில் சோ்க்கப்பட்ட குழந்தைகளை ஆசிரியா்கள் இனிப்பு வழங்கி வரவேற்றனா்.
விஜயதசமி நாளில் எதைத் தொடங்கினாலும் அது மென்மேலும் வளா்ச்சி பெறும் என்பது நம்பிக்கை. அதன் அடிப்படையில் தாம்பாளத்தில் வைக்கப்பட்ட பச்சரிசியில் குழந்தைகளுக்கு ‘அ’ என எழுத கற்றுக் கொடுக்கும் ‘வித்யாரம்பம்’ நிகழ்ச்சி தமிழகக் கோயில்களிலும், பல பள்ளிகளிலும் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
அதன்படி, குழந்தைகளின் விரல் பிடித்து பெற்றோரும், ஆசிரியா்களும் அரிசியில் எழுதி கல்விப் பயணத்தை தொடங்கி வைத்தனா்.
முன்னதாக, தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசு பள்ளிகளில் விஜயதசமி நாளில் மாணவா் சோ்க்கை நடத்துமாறு பள்ளிக் கல்வித்துறை இயக்குநா் மற்றும் தொடக்கக் கல்வித் துறை இயக்குநா் ஆகியோா் அறிவுறுத்தியிருந்தனா்.
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