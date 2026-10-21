சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு இன்று(அக்.21) விடுமுறை
கனமழையைத் தொடர்ந்து 4 மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்திருப்பது பற்றி.....
பள்ளி மாணவர்கள். - பிரதிப் படம்
கனமழை காரணமாக சென்னை உள்ளிட்ட 4 மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று(அக்.21) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவித்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளதால், சென்னை உள்பட பல மாவட்டங்களில் மழை தீவிரமடைய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.
தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் இன்று முதல் அடுத்த சில நாட்களுக்கு (அக்டோபர் 25 வரை) கனமழை தொடர வாய்ப்புள்ளது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனிடையே சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளான தாம்பரம், குரோம்பேட்டை, செங்கல்பட்டு, கிண்டி, அண்ணா சாலை, அடையாறு, வேளச்சேரி உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் விடிய விடிய பலத்த மழை பெய்து வருகிறது.
திடீரென தீவிரம் அடைந்த இந்த பருவமழை காரணமாக சென்னையின் இயல்பு வாழ்க்கை முழுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
Due to heavy rain, a holiday has been declared for schools only in 4 districts, including Chennai, today (Oct. 21).
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