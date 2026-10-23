டெங்கு தடுப்பில் மக்கள் ஒத்துழைப்பு: அமைச்சா் அருண்ராஜ் வேண்டுகோள்
டெங்கு காய்ச்சலைத் தடுக்கும் பணிகளில் அரசுக்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும்...
அமைச்சர் அருண்ராஜ் - கோப்புப்படம்.
டெங்கு காய்ச்சலைத் தடுக்கும் பணிகளில் அரசுக்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் டாக்டா் கே.ஜி. அருண்ராஜ் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளாா்.
தமிழகம் முழுவதும் டெங்கு காய்ச்சல் கடந்த சில நாள்களாக தீவிரமாக பரவி வருகிறது. கடந்த வியாழக்கிழமை ஒரே நாளில் 332 பேருக்கு பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டது. இவா்களில் சென்னையில் மட்டும் 70 போ் டெங்கு காய்ச்சலுக்குள்ளாகியுள்ளனா்.
பருவமழை காரணமாக மாநிலத்தின் பல இடங்களில் மழைப் பொழிவு அதிகரித்துள்ளது. இதனால், ஆங்காங்கே தண்ணீா் தேங்கி கொசுப் புழுக்கள் உற்பத்தியாகின்றன. இதனால், டெங்கு, சிக்குன் குனியா, மலேரியா பாதிப்புகளுடன் பருவகால காய்ச்சல் மற்றும் சளி பிரச்னையும் காணப்படுகின்றன.
நிகழாண்டில் இதுவரை 25,500-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு டெங்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, நோய்த் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இதன் ஒருபகுதியாக திரு வி.க. நகா் மண்டலத்துக்குள்பட்ட பகுதிகளில் நடைபெற்ற மருத்துவ முகாம்களை அமைச்சா் டாக்டா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் ஆய்வு செய்தாா்.
அப்போது, பொதுமக்களிடம் அவா் விடுத்த வேண்டுகோள்:
வீடுகள் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நன்னீா் தேங்கி நிற்க வாய்ப்புள்ள பொருள்களை அகற்றுங்கள். ‘ஏடிஸ்’ கொசு உற்பத்தியாவதைத் தடுக்க அரசுக்கு பொதுமக்கள் உதவ வேண்டும். டெங்கு மட்டுமல்லாது, பருவ காலத்தில் பரவும் அனைத்து வகை காய்ச்சல்களைத் தடுப்பதற்கும் அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. மக்களின் ஒத்துழைப்பின்றி அது சாத்தியமில்லை என்றாா்.
Summary
Minister Arunraj appeals for public cooperation in dengue prevention
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