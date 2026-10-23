நாம் தமிழர் கட்சி கார்த்திகா கோவை சிறையில் இருந்து விடுதலை!
நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் கார்த்திகா விடுதலை செய்யப்பட்டது குறித்து...
கைது செய்யப்பட்ட காா்த்திகா - கோப்புப் படம்
நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் கார்த்திகா ஜாமீனில் விடுதலை செய்யப்பட்டார்.
திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது, தவெக தலைவரும் முதல்வருமான விஜய்யின் பிரசாரப் பாதையில் மறியலில் ஈடுபட்டதாக, நாதக வேட்பாளர் கார்த்திகா மற்றும் அவரது கணவர் உள்ளிட்டோர் தமிழக காவல் துறையினரால் புதன்கிழமை (அக். 21) கைது செய்யப்பட்டனர்.
போலீசார், தவெக தொண்டரை தாக்க முயன்றதாகவும், அவதூறு விடியோ பரப்பியதாகவும் கார்த்திகா உள்பட 9 பேர் மீது 12-க்கும் மேற்பட்ட பிரிவுகளில் வழக்குகள் பதிவுசெய்யப்பட்டன. தொடர்ந்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு 15 நாள்கள் நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தங்களுக்கு ஜாமீன் வழங்கக்கோரி குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் கார்த்திகா மனு தாக்கல் செய்தார்.
ஆதாரங்களுடன் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாக அரசுத் தரப்பில் வாதிக்கப்பட்ட நிலையில், அரசியல் நோக்கத்துடன் வழக்குப் பதியப்பட்டிருப்பதாக கார்த்திகா தரப்பிலும் வாதிட்டனர். இதனையடுத்து, பதியப்பட்ட 4 வழக்குகளிலும் ஜாமீன் மனுவை நீதிமன்றம் ஏற்றது.
கைது செய்யப்பட்ட 9 பேருக்கும் ஜாமீன் வழங்கப்பட்ட நிலையில், கோவை சிறையிலிருந்து கார்த்திகா விடுதலை செய்யப்பட்டார். சிறைவாசலில் காத்திருந்த நாம் தமிழர் கட்சியினர், கார்த்திகாவுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
Summary
NTK candidate Karthika released on bail
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